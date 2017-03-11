CHP, yurt dışı programlarını iptal etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'nın başkenti Berlin'de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı. DHA'ya bilgi veren CHP'li Bingöl, Kılıçdaroğlu'nun Berlin dahil olmak üzere, daha önce planlanan yurt dışı programlarını iptal ettiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yurt dışına yapacağı ziyaretlerin Almanya ile yaşanan toplantı krizinin ardından iptal edildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Almanya programının daha önce Berlin'le ön görüşme yapılmasına rağmen iptal edildiğini vurguladı.

DHA