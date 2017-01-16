CHP'de 'hayır'lı propaganda

YENİ anayasaya karşı 'Hayır' kamyanyası başlatan CHP, üzerinde 'Memleket diktaya karşı' sloganını yazılı 20 bin broşürü kapı kapı dağıtacak. CHP'li milletvekillerinin Twitter hesaplarından da paylaştıkları eylemde, yeni anayasaya üç gün boyunca Türkiye'nin her yerinde aynı saatte ayağa kalkarak, "Hep beraber diktaya karşı ayağa" diyecek.

Öte yandanda CHP İzmir İl Başkanlığı, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesi propaganda çalışmalarına başladı. Üzerinde "Memleketini seven 220+ vekili aranıyor' ve 'Memleket diktaya karşı' sloganlarının yazılı olduğu 20 bin broşür bastırıldı. Broşürler, partili gençler ve kadınlar tarafından halka dağıtılacak.

DHA