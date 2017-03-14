CHP'den Batman'da Kürtçe referandum çalışması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, referandum çalışmaları için geldiği Batman'da esnaf, vatandaşlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Otobüsten Kürtçe yapılan anonslarla referandum çalışmalarını yürüten CHP heyeti adına konuşan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Referandum için Diyarbakır ne kadar kararlıysa, Batman da o kadar 'hayır'da kararlı" dedi.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Mahmut Tanal ve bazı partililerle Batman'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı. İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekin, Batman'ın referandum konusunda çok kararlı olduğunu belirterek, "Güneydoğu gezisindeyiz. Buraya gelmeden önce Batman'ı dolaşma fırsatı buldum. Batman'ı son derece kararlı gördüm, Diyarbakır ne kadar kararlıysa Batman da 'hayır'da o kadar kararlıdır. Diyarbakırlı, Batmanlı, Urfalı, Güneydoğu coğrafyası en az batı illerindeki kampanyaları kendi illerinde arzu ederlerdi. Avrupa'nın ötesinde kampanya tartışması yapacağınıza gelin, kendi coğrafyanızda yapın. Batman'da, Diyarbakır'da, Urfa'da yapın" dedi.

Referandum çalışmasının seçim zamanında yapılan çalışmalar gibi olmadığını ifade eden CHP'li Tekin, "Anayasalar çok önemlidir, seçim gibi değildir. Seçim zamanlı bir durumdur. 4-5 yıl için seçiyorsunuz, o tercihinizi yanlış da yapabilirsiniz ama 4 yıl sonra da düzeltirsiniz. Fakat çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini tayin edeceğimiz bir süreçte Anayasa'nın gereksiz, lüzumsuz bir tartışma içinde olması üzücüdür. 80 Milyon yurttaşımızın 18 maddenin hayatında ne değişikler getireceğini bilmesinin hakkı varken, maalesef terör örgütleri ile 'hayır'cıları nasıl bir araya getiririz kamyanyası başlatılıyor. Millet bunu artık yemiyor kardeşim. Vatandaş bunu reddetti. Böyle olunca ne yapıyorsunuz. Başta Almanya'nın tutumu olmak üzere tüm CHP, dik duruş sergilerken, sizin Cumhurbaşkanınız önce ağır kelimeler kullandı. 'Hitler' dedi, 8 saat sonra da Ekonomi Bakanınız Almanya'ya teşekkür etti. En azından CHP gibi kararlı olun. Birlikteliği niye sağlamıyorsunuz" diye konuştu.

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizi de değerlendiren Tekin, şöyle konuştu:

"Sonra da Hollanda tartışması başladı. Genel Başkanımız da bu durumu da protesto etti. 'Gereğini yapın' dedi. Onlar ne yaptı Dostluk gruplarının gezilerini iptal etti. Yani milletvekillerinin turistik seyahetlerini yaptırım gösterdiler. Bu mu yaptırımınız Anayasa tartışması, mecrasından çıktı. 18 maddeyle ilgili 'evet' diyen kardeşlerimiz neye 'evet' dediğini biliyor mu, ya da yöneticiler biliyor mu Bunları müzakare edelim. Bu tartışmaların olanaklarını yaratmıyorlar. Yüzde 65 'hayır' var. Sadece Batman'da mı, gitsinler İstanbul'a, Kırıkkale'ye, Bursa'ya baksınlar. Millet çok bilinçli. Millet sandıkta öyle bir tokat atacak ki Hepimiz rahat bir nefes alacağız."

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, kimsenin umutsuz kalmaması gerektiğini savunarak, "Kimse umutsuz olmasın. Bu seçimin güvenli geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Herkesi sandığa gitmeye davet ediyoruz. Bazı kesimler sandığa gidilmemesi çağrısında yapıyorlar. Ancak herkes sandığa gitmelidir. Ülkenin geleceği için sandığa gitmeliyiz. Özellikle kamu görevlilerine sesleniyorum; çok şikayetler var. Herkese eşit olmanız gerekiyor. 'Evet' konusunda baskı unsurları yapılıyor. Tarafsız eşit olmak durumundalar. Yapmaları gereken yurttaşların, halk oylamasına katılımını güvenli şekilde sağlamaktır" diye konuştu.

DHA