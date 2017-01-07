CHP'den Bebek'te denizin doldurulmasına tepki

CHP Beşiktaş İlçe örgütü, Aşiyan ve Bebek arasındaki sahilde devam eden deniz dolgusu projesini protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, bu proje ile deniz doldurularak 150 araçlık otopark yapılacağını, bunun da Bebek'te zaten felç olan trafiği iyicene kilitleyeceğini söyledi.

CHP Beşiktaş İle örgütü tarafından bugün Küçük Bebek sahilinde yapılan açıklamaya, partililer ve bazı semt sakinleri katıldı.

Bebek Semt Girişimi, Bebekliler Derneği, Kültür Bilinci Geliştirme Vakfı, Kuzey Ormanları Savunması, Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi, İstanbul Yaşam Derneği, Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği tarafından desteklenen açıklamayı, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk okudu.

Boğaz sahilinde Aşiyan'dan Bebek'e doğru deniz dolgu çalışması yapıldığını belirten Öztürk, yapılan be deniz dolgu çalışmasının İstanbul Boğazı'nda mümkün olmayan tahribatlar yarattığını söyledi.

Deniz dolgusu yoluyla sahilin genişletilmesinin amaçlandığını söyleyen Öztürk, "Sahili genişletip 150 araçlık otopark yapmayı düşünebiliyorlar" dedi.

'BOĞAZİÇİ'NİN EN DAR YERİ DAHA DA DARALTILARAK…'

Denizin doldurularak yapılması planlanan 150 araçlık otoparkın Bebek'te zaten felç olan trafiği iyice kilitleyeceğini söyleyen Öztürk, Bu proje ile daha çok araç, daha fazla vale terörüne zemin yaratılmaktadır. UKOME kararları gereği 1. derece acil ulaşım yolu olan Bebek Cevdet Paşa Caddesi için 'usulsüz araç parkını engelleme ve trafik yükünü azaltma' amacıyla bu proje yapılmamıştır. Karayolu, otopark ve inşaat rantlarına odaklanılmış olup, İstanbulluların acil durumlardaki can ve mal güvenlikleri düşünülmemiştir. Boğaziçi'nin en dar yeri daha da daraltılarak İstanbul Boğazı'nda gemi geçiş güvenliği riske edilmektedir. Bu çalışmaları, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerekse hukuki platformlarda takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.



DHA