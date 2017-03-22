CHP'den belediye binasına 'evet' pankartına tepki

MUĞLA'nın Kavaklıdere İlçesi'nde Belediye binasına 'Daha güçlü ve daha istikrarlı bir Türkiye için kararımız evet' yazılı pankart asılmasına CHP İl Başkanı Mürsel Alban tepki gösterdi. Alban, Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Demir'i pankartı kaldırmaya ve referandum sürecinde tarafsız olmaya davet etti.

Referandum sürecinde devletin bütün imkanlarının kullanıldığını söyleyen CHP İL Başkanı Mürsel Alban, "İktidar, devletin bütün imkanlarını kullanmakta, hatta 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerini bile kampanyalarına alet etmektedir. Farklı şehirlerde hayır kampanyası yapanlara, araçlarına, salonlarına sözlü ve fiziki saldırılar yapılırken, Kavaklıdere ilçemizde belediye başkanı 'kararımız evet' yazısını belediye binasına asmaktadır. Daha referandum sonucu belli olmadan resmi kurumların bu şekilde tutum sergilemeleri önümüzdeki sürecin nasıl olabileceğini, nelerin yapılabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'i referandum sürecinde tarafsız olmaya 'Hayır' oyu verecek vatandaşlarımıza da saygı duymaya davet ediyorum. Ayrıca resmi kurumlarda propaganda yapılmaması kuralına uymayan başkanı bir an önce o evet yazan pankartı indirmeye davet ediyorum" dedi.

Alban, "Konuyla ilgili olarak Kaymakamlığa gerekli başvuruları yaptık. Buna rağmen pankartın asılı olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiriyor, kaymakam ve yetkili kişileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

DHA