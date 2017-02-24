CHP’den ‘Hayır’ için ilk açık hava toplantısında Azerbaycan’a teşekkür

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin bazı milletvekili ve belediye başkanları ile İstanbul Avcılar’da anayasa referandumu için ‘hayır’ kampanyasına İstanbul Avcılar’da başladı. İnce, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in eşini yardımcısı ataması nedeniyle ‘Türkiye’nin geleceğini gösterdiği’ için bu ülkeye teşekkür etti. İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de anayasa değişikliğine ‘Evet’ dediği için eleştirdi.

Avcılar Belediyesi önündeki Havuz Meydanı’nda düzenlenen toplantıya bazı milletvekilleri ve 10 belediye başkanın yanı sıra CHP İl Başkanı Cemal Canpolat katıldı. Konuşmasında, dost ülke Azerbaycan’a Cumhurbaşkanı İlhamAliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı birinci yardımcısı atayarak Türkiye’nin geleceğini gösterdiği için teşekkür ettiğini söyleyerek başlayan İnce, referandum süreci ile birlikte din ve milli duyguları istismar sezonunun açıldığını, idamın geri getirilemeyeceğini bile bile gündeme getirildiğini savundu. Muharrem İnce, “Diyor ki; yeniden referandum yapacakmış. Koysaydın ya bunun içine. Bakalım başına neler gelecek. Bal gibi biliyor yapamayacağını” dedi.

Avcılar’daki platformun büyüklüğü konusunda kendilerine sürekli engeller çıkarılmasından yakınan İnce, toplanan yaklaşık 2 bin kişiye, “FETÖ’cü, PKK’lı, İŞİD’li, misiniz” diye sordu. ‘Hayır’ yanıtı üzerine kalabalığın Cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlar olduğunu belirten Muharrem İnce, Köroğlu, Dadaloğlu, Mustafa Kemal gibi baskılara, her türlü emperyalizme karşı çıktıklarını anlattı. İnce, şöyle konuştu:

“Yargı tarafsız olamaz. Yargı; Cumhuriyet’ten, demokrasiden yana insan haklarından yana taraftır. Meclisi 600 milletvekiline çıkarma çalışmaları, ‘anayasa’ya evet’ diyen bir partiye rüşvet olabilir mi Bir kişi futbol federasyonu, hakem, merkez hakem komitesi başkanı, hem kulüp başkanı olabilir mi 80 milyonluk Türkiye’yi cumhurbaşkanı hastalığında yurt dışına gittiğinde atadığı bir memura verecek misiniz Atatürk’e verilmeyen Meclisi feshetme yetkisini kimseye veremeyiz. Yeni değişiklikte ‘cumhurbaşkanı yeni bakanlık kurabilir, bakanlık taşra teşkilatlarını kurabilir diyor. Yani; eyalet kurabilir, federasyon kurabilir, özerk bölge ilan edebilir demektir. Kararname çıkararak bir gecede 3 milyon memuru işsiz yapabilir mesela. Nerede yargılayacaksın 17’den 15 üyeye düşürülen 12’sini cumhurbaşkanının atayabileceği Anayasa Mahkemesi’nde mi”

Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Beka sorunu var” dediğini hatırlatırken, “Devletinin mi, Bahçeli’nin mi beka sorunu var, bunu anlayamadık. Mademki çok önemli bu konu hemen halledilmeli, neden değişiklik paketinde seçim için 2.5 yıl sonrasını bekliyorsunuz” dedi.

Açık hava toplantısı, İzmir Marşı ile sona erdi.

DHA