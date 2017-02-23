CHP'li Adıgüzel’den, Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanan gence ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’na hakaretten dolayı tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi Samet Burak Sarı’yı ziyaret etti. Sarı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Adıgüzel, “Samet’in dışarıdaki herkese, en başta da gençlik kollarından arkadaşlarına selamı var. Samet, gelecek özgür günlerin hayali ve dışarıdakilerin de desteğiyle güçlü olduğunu, özgürlüğüne kavuşacağı günleri beklediğini söyledi”dedi.

18 yaşında milletvekilliği vaat edenlerin, 19 yaşındaki bir genci sırf düşüncelerinden dolayı tutukladığını belirten Adıgüzel, Samet Burak Sarı’nın mesajını paylaştı. Adıgüzel, Sarı’nın mesajında dışarıdakilere “Tüm yoldaşlara, İçerde bulunduğum 4 günlük süreçte ayakta durmamın tek sebebi sizler ve gelecek güzel günlerin hayalidir” mesajını gönderdiğini belirtti.

SAMET SİYASİ BİR KARARLA TUTUKLANDI

Adıgüzel, cezaevi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Son yıllarda lise öğrencilerinden, gazetecilere ve siyasilere dek binlerce kişi hakkında adli işlem başlatılmasına neden olan ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ davalarının, özellikle referandum süresi boyunca muhalefete yönelik bir baskı ve susturma aracı olarak kullanılabileceği konusunda endişelerimizi dile getiriyoruz. Bu endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuz Samet’in tutuklaması ile bir kez daha ortaya çıktı. Hayır kampanyası yürütenlere yönelik silahlı saldırılarda bulunanlar, gençlik kollarından arkadaşlarımızı yaralayanlar ellerini kollarını sallayarak gezerken, daha 20’li yaşlarındaki bir gencin sırf düşünceleri yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bu kararın siyasi bir karar olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor” dedi.

Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti:

“Samet, suça konu olan söz konusu twitter hesabının kendisine ait olmadığını belirtmesine rağmen, hafta başında tutuklanarak cezaevine getirildi. Tüm Türkiye biliyor ki bugün Silivri’deki diğer gazeteciler, düşünce suçluları gibi Samet de sırf 'Hayır' dediği, iktidara muhalefet ettiği için cezaevinde. Memlekette yükselen 'Hayır' dalgasına karşı ne ölçüde korktukları ortada. Samet’i tutuklayarak muhalefete ve özellikle de gençlere gözdağı verilmek isteniyor. Ama unutulmasın ki, bu baskılar, geleceğine sahip çıkmak, geleceğini tek adamın keyfiyetine bırakmamak için mücadele eden ve HAYIR’ı örgütleyen gençlere, bizlere daha fazla güç veriyor. Hak, hukuk göz etmeyen her karar gençleri daha çok birbirine kenetleniyor, dayanışmayı güçlendiriyor. Samet’in ve sırf iktidara muhalefet ettikleri için bugün cezaevinde olan onlarca gazetecinin, hedef gösterilen, ihraç edilen onlarca akademisyenin yanındayız. Buradayız, susmayacağız”

DHA