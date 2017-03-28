CHP'li Ağbaba: 15 Temmuz'un sorumlusu, 2010 referandumu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda yer alan 'hayır' tercihinin kötülendiğini savunurken, "Açıkça söylüyoruz; 15 Temmuz darbesinin sorumlusu, 12 Eylül 2010 referandumudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman'ın Besni İlçesi'ne bağlı Kesmetepe Beldesi'nde yaptırılan Ümmü Yığılı Sosyal Tesisi'nin açılışına katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın da katıldığı açılış töreninde konuşan Ağbaba, referandum tercihlerinden 'hayır'ın kötülendiğini savundu. 12 Eylül 201'da yapılan referandumla Anayasa'da birtakım değişiklikler yapılmasıyla 15 Temmuz darbe girişiminin önünün açıldığını ileri süren Ağbaba, şunları söyledi:

"Hayır için olumsuz konuşulduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Hayır ile ilgili çok olumsuz şeyler söyleniyor, 'hayır' kötüleniyor. Bugün 'hayır'ı savunanların geçmişte hayır' deyip yanıldığı bir tek noktayı hatırlamıyorum. Bu 'hayır'ı savunanlar 1 Mart 2003’te Türkiye’nin Irak’a girmesine 'hayır' dedi. 12 Eylül 2010 Anayasası'na hepimiz 'hayır' dedi. Ne dedik; 'Yargı bir grubun eline teslim edilir' dedik. Dediğimiz çıktı, yargı bir grubun eline teslim edildi. O teslim edilen hakim ve savcılar bütün özel yetkili mahkemelerde siyasi davaları yönlendirerek 15 Temmuz darbesinin yolunu açtılar. Biz kendilerinin övündüğü o meşhur Çözüm Süreci'nin doğru olmadığını söyledik. Akil adamlar sağdan, soldan, ortadan gittiler. Meydan meydan gezdiler; 'Türkiye’ye barış geliyor, kardeşlik geliyor, CHP bunu istemiyor' dediler. Biz o zaman da buna karşı çıktık. Dedik ki 'Eğer bu barış süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmez ise Türkiye’ye geri dönemezsiniz' dedik. Bu 'hayır'larımız eğer dinlenseydi, eğer 12 Eylül 2010 akşamı 'evet' çıkmasaydı, 'hayır' çıksaydı, CHP’nin söylemiş olduğu şeyler dinlenilseydi, 250 tane şehidimiz olmayacaktı. Eğer Çözüm Süreci'nde devletin legal olmayan yapıyla masaya oturmasaydı, bugün 500’ün üzerinde askerimiz, polisimiz şehit olmayacaktı. Açıkça söylüyoruz 15 Temmuz darbesinin sorumlusu 12 Eylül 2010 referandumudur."

Konuşmaların ardından Veli Ağbaba ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları sosyal tesisi gezdi.

DHA