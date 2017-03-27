CHP’li Ağbaba: Biz, bölmeye değil, birleştirmeye çalışıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi terörist ilan etmeden ve verilen karara saygı duyarak bu kampanyayı yürütüyoruz. Biz, bölmeye değil, birleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malat'yada, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte bir otelde düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Veli Ağbaba, referandumun Türkiye için önemine dikkat çekerek, 'Hayır' oyu çağrısında bulundu. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Biz kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi terörist ilan etmeden ve verilen karara saygı duyarak bu kampanyayı yürütüyoruz. Biz, bölmeye değil, birleştirmeye çalışıyoruz ama maalesef bu kampanya dönemi birileri tarafından toplumu kamplaştırma ve bölme meselesi olarak kullanılıyor. Bir taraftan 'Hayır' oyu verecekler terörist ilan ediliyor bir taraftan da hiç akla hayale gelmeyecek laflar söyleniyor. 'Haçlı cephesi ile hilal cephesi karşı karşıya geliyor' deniliyor. İnsanların hafızası bunu almıyor. 'Hayır'ın ne kadar kötü bir şey olduğu söyleniyor, 'Hayır' diyenler kınanıyor ama eğer bizim geçmişte 'Hayır' dediğimiz şeylere AK Parti kulak assaydı bugün Türkiye farklı bir Türkiye olurdu."

Türkiye’nin 16 Nisan’da önemli bir tercih yapacağını aktaran Ağbaba, "Türkiye önemli bir yol ayrımında, ben Türkiye’nin demokrasinden ve cumhuriyetten yana tercih yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

DHA