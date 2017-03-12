CHP'li Ağbaba: Bu kadar yetki bir adama verilmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa değişikliğini neden istemediklerini anlatırken, "Biz diyoruz ki bu kadar yetki bir adama verilmez. Bu kadar yetkiyi verdiğin bir adam, bir hata yaparsa şahsi hata olmaz. O kadar yetkiyle Türkiye’yi ateşe atarsınız diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde parti teşkilatını ziyaret etti. Ağbaba, teşkilat binası önünde toplanan kalabalığa Anayasa değişikliği referandumunda neden 'Hayır' oyu kullanacaklarını anlattı. Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin ateşe atılacağını savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Şimdi bizi dinleyen kardeşlerimize soruyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun sorun; Türkiye’de herhangi bir ilde 'Milletvekilimiz eksik' diyen bir vatandaşımız var mı Bu artırılan 50 milletvekilinin Türkiye’ye maliyeti 188 milyon lira. Yazık değil mi O 188 milyon lirayı Gölbaşı’na harcarsanız, Gölbaşı ayağa kalkar. Gölbaşı’nda fakir bir tek insan kalmaz. Onun için 'Hayır' diyoruz. Biz diyoruz ki bu kadar yetki bir adama verilmez. Bu kadar yetkiyi verdiğin bir adam, bir hata yaparsa şahsi hata olmaz. O kadar yetkiyle Türkiye’yi ateşe atarsınız diyoruz. Bir bakanın yargılanabilmesi için 301 tane imza lazım. Yetiyor mu bunlar Yetmiyor. Soruşturma Komisyonu'nda kabul edilebilmesi için 360 tane imza lazım, o da yetmiyor. Yüce Divan'a gitmesi için 400 tane imza lazım. Bu da yetiyor mu Vallahi yetmiyor. Anayasa Mahkemesi yani o Yüce Divanı oluşturan 15 üyenin 12'sini başkan seçiyor. Hiç atanan, atayanı yargılar mı Bu nedenle 'Hayır' diyoruz."

Veli Ağbaba, konuşmasının ardından beraberindekilerle Tut İlçesi'nde de temaslarda bulundu.

DHA