CHP'li Ağbaba: Türkiye katliamlar ülkesi olmuştur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti hükümetlerinin Suriye politikalarını eleştirirken, 'Maalesef Türkiye, AK Parti'nin izlemiş olduğu politikalar sonucunda tam bir katliamlar ülkesi olmuştur, bir Ortadoğu ülkesi olmuştur' dedi.

Suruç İlçesi'nde 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili ilk duruşmayı izlemek üzere milletvekilleri Mahmut Tanal, Şenal Sarıhan ve Ali Şeker ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Aziz Aydınlık tarafından karşılanan Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, partililerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Veli Ağbaba, AK Parti hükümetlerinin Suriye politikalarını eleştirdi. Türkiye'nin yanlış politikalar nedeniyle katliamlar ülkesine döndüğünü savunan Ağbaba, şunları söyledi:

'7 Haziran seçimlerinde 400 vekil üzerine kurulu, 400 vekilin faturası olarak karşımıza çıktı bu Suruç olayı. Suruç'ta gencecik bedenler Suriye politikaları sonucunda beslenen ve büyüyen insanlar tarafından katledildi. Suruç aslında bir sonuçtu. Suruç AK Parti'nin yanlış Suriye politikalarının sonucudur. Maalesef Türkiye, AK Parti'nin izlemiş olduğu politikalar sonucunda tam bir katliamlar ülkesi olmuştur. Türkiye artık izlenen politikalar sonucunda maalesef bir Ortadoğu ülkesi olmuştur. Ortadoğu ülkesi demek, mezhep savaşlarının olduğu, kan ve gözyaşının döküldüğü ülke demektir. Artık Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Gaziantep, maalesef Afganistan'ın Kabil'inden, Irak'ın Bağdat'ından farklı bir kent konumunda değildir.'

DHA