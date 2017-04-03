CHP'li Aksünger, AGİT Seçim Gözlem Heyeti temsilcileriyle görüştü

TÜRKİYE'nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) Seçim Gözlem Heyeti temsilcileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'i ziyaret etti. CHP Basin Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de seçim güvenliğinin yanı sıra CHP'nin çalışmaları, medya erişimi ve medya özgürlüğü, referandumda devlet olanaklarının kullanımı, 'hayır' tarafında yer alanlara dönük baskılar üzerine geniş değerlendirmelerin yapıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

AGİT heyeti, seçim sürecindeki propaganda sistemini, basın özgürlüğünü, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) çalışmalarını, kamu kaynaklarının kullanımı gibi birçok konuyu mercek altına alacak. Diğer siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile de temaslar kuran AGİT'in ortaya koyduğu verilerse rapor haline getirilerek yayınlanacak. CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aksünger konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AGİT heyetinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ve daha sonraki 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerini de yakından takip ettiğini hatırlattı. CHP'li Aksünger, şöyle konuştu:

"AGİT'in Türkiye ile ilgili daha önce hazırladığı raporlara bakıldığında iktidarın propaganda faaliyetlerini resmi devlet organizasyonlarıyla birleştirilmesi, medya ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, TRT ve iktidara yakın medyanın taraflı yayıncılığı, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz mekanizmasının sağlıklı çalışmadığı, devlete ait şirketlerin kamu ihalelerinin ve reklamlarının hükümet ile bağlantılı işletmelere verilmesi tek tek sıralanmıştı. 16 Nisan'da gerçekleşecek referandumda da aynı sorunların devam ettiğini görüyoruz. Bu durum Türkiye'nin dünyadaki imajının ne olacağını etkiliyor. Faturayı bu imajı bozanlar değil yine vatandaş ödüyor. Biz CHP olarak demokratik bir seçim olması için elimizden geleni yapıyoruz. Sandığa sahip çıkarak da milletin iradesinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması için de gerekli tedbirleri aldık ve takibini yapıyoruz. Sandığa sahip çıktıktan sonra bir sorun yaşanmayacaktır. Ancak haksız rekabetin ve devletin imkanlarıyla toplumu yanlış bilgilendirmenin hesabını soracak olan yine milletin kendisidir"

DHA