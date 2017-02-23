CHP'li Ali Özcan'dan, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine tepki

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Özcan, Suriye'lilerin vatandaşlığa alınmasına tepki gösterdi. Özcan, yaptığı açıklamada, Suriye'lilerin Türkiye'de başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok haktan yararlandıklarını ve bunun insanlık görevimiz olduğunu, ancak vatandaşlık hakkının çok farklı bir statüde ele alınması gerektiğini söyledi.



Resmi makamların açıklamalarına göre Türkiye'de 3.5 milyon civarında Suriyeli göçmen olduğunu belirten Özcan şunları kaydetti: "Bizim evlatlarımız, El-Bab'da şehit oluyor. Şimdi Rakka'ya zorla yollanıyor. Askerlik dediğimiz, adı üstünde, vatani görevdir. Ancak, Suriyelilere hiçbir mesuliyetleri olmadan, ve ülkemize dair aidiyet hislerine ilişkin bir bilgimiz yokken vatandaşlık vermek niçin O Suriyelilerin 20-45 yaş arası olanları askere gidecekler mi Hükümet, sadece belli nitelikteki Suriyelilere vatandaşlık verileceğini söylüyor. Bunu manasız buluyorum. Ülke olarak çok ciddi şekilde beyin göçü veriyoruz. Hükümet önce kendi nitelikli vatandaşlarını nasıl tutacak ona baksın. Mesleki niteliği olan insanları tutmanın yolu kimlik dağıtmak değil, o insanların mesleklerini icra edecekleri akademik, teknik, ekonomik şartları sağlamaktır."

DHA