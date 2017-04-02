CHP'li Altıok: 'Evet'i anlatamayanlar, 'Hayır'ın anlatılmamasından medet umuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, 'Evet'i anlatamayanların, 'Hayır'ın anlatılmamasından medet umar duruma geldiğini öne sürerek, "Biz korkusuzca 'Hayır' demeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Altıok'u CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba karşıladı. Partililere 'Hayır' kampanyaları yürütülürken izlenmesi gereken yolları aktaran Genel Başkan Yardımcısı Altıok, şunları söyledi:

"Şu anda önümüze getirilen dayatma niteliğinde olan rejim değişikliği, Türkiye'nin aydınlığını bitirmek ve bir dönüşüm planı içerisinde iktidar eliyle getirilen son çabadır. Türkiye'nin aydınlığını hedef alma, bugünün işi değil geçmişten bugüne süreklilik arz eden bir durumdur. Sabahattin Ali aydınlığımızdı. Toplumu aydınlattığı için onu bilinçli bir şekilde hedef alanlar, yıllar içerisinde aydınlanmayı durdurup Cumhuriyet'in karşısına başka bir rejim inşa etme çabasında oldular. Cinayetlerin faillerinin meçhul bırakılmasıyla palazlanan rejimle bugünlere geldik. Ülkemiz geçmişi Sabahattin Ali, Uğur Mumcu, Çetin Emeç'ler gibi namuslu gazetecilerin hedef alındığı, namuslu savcıların öldürüldüğü, aydınlık özünün durdurulmak ve sessizleştirmek istendiği bir sürecin son halkasındayız. Artık bu bir yol ayrımıdır. Türkiye, ya laik demokratik ve parlamenter sistemle yürüyecek, ya da bu aydınlanma karşıtı yasal İslam üzerinden radikal sonuçlar elde etmek isteyen, terörden ve ranttan beslenen, yoksulluğu çoğaltıp zenginliği kendi safına çekmek isteyen bir anlayışın tek adam siyasetine emanet olacak. Tek adamın sultasında bir diktatörlük halinde ilerleyecek. Bizde bunun için hayır diyoruz."

Türkiye'nin her tarafından 'Evet'i gerekçelendiremeyenlerin 'Hayır'ın gerekçelerini susturmamak üzerine seçim kampanyası sürdürdüğünü ifade eden Altıok, şöyle devam etti:

"Birçok yerde 'Hayır' diyen insanların çalışmalarının önüne de engel çıkarılıyor. 'Hayır' çalışması yürütenlere yönelik şiddet de söz konusu oluyor. Ama buna mukabil hukuksal anlamda tarafsız olmaları gereken rektörler, kaymakamlar, valiler birçok kamu kuruluşunda 'Evet' propagandası yaparken, son örneğini yaşadığımız Uşak'ta 'Hayır' afişlerimiz yasal olmayan şekilde indirildi. Biz de bunların yasal yollarla karşısında olmaya devam edeceğiz. Genel merkezde yürüttüğümüz 'Hayır'a yönelik şiddet raporlarında şimdiye kadar 150'nin üzerinde vaka tespit ettik. Türkiye genelinde 'Hayır'a yönelik somut gözaltılar ve engellemeler var. 'Evet'i anlatamayanlar, 'Hayır'ın anlatılmamasından medet umar durumdalar. Biz korkusuzca 'Hayır' demeye devam edeceğiz."

DHA