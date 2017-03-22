CHP'li Arık: FETÖ'nün siyasi ayağına neden dokunulmuyor

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ''FETÖ ile mücadele ancak gerçek suçluların hakim karşısına çıkarılmasıyla olur. Bugün FETÖ’nün siyasi ayağına neden dokunulmuyor" dedi.

CHP Milletvekili Arık, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Melikgazi İlçesi'nin Ağırnas ve Turan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Arık, 16 Nisan’da vatandaşların bir siyasi parti için değil, Türkiye’nin geleceği için oy kullanılacağını belirtti. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Arık, "Siyasilerin içinde hiç mi FETÖ’cü yok" sorusuna şu yanıtı verdi:

''FETÖ ile mücadele ancak gerçek suçluların hakim karşısına çıkarılmasıyla olur. Bugün FETÖ’nün siyasi ayağına neden dokunulmuyor Biz bu soruyu sık sık iktidar mensuplarına soruyoruz ama yanıt alamıyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye çok büyük bir tehlikeyi milletiyle, Meclisi'yle omuz omuza vererek atlattı. Aynı şeyleri bir daha yaşamamamız için Türkiye’nin 15 Temmuz sürecine nasıl geldiğini çok iyi analiz etmeliyiz. Bu noktada siyasetin mercek altına alınması gerekiyor. Ama şu ana kadar bu noktada ciddi bir adım atılmadığı gibi bu konunun hasır altı edilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Bir bankaya para yatırdığı için polislerin, bir sendikaya üye olduğu için öğretmenlerin, Bireysel Emeklilik Sigortası yaptırdığı için hemşirelerin görevden alındığı hatta hapis yattığı bir dönemde, FETÖ ile birlikte yürüyenlere, FETÖ için şehirlerin imar planlarını değiştirenlere, FETÖ’nün elemanlarını devletin en kritik noktalarına yerleştirenlere dokunulmaması, toplumun vicdanını yaralıyor. Bunun için sık sık FETÖ’nün siyasi ayağına neden dokunulmadığını soruyoruz. Ancak iktidar partisi bu konuda maalesef gerekli adımları atmıyor. TBMM’de darbeyi araştırmak için kurulan Araştırma Komisyonu da AKP tarafından çalıştırılmadı. Biz FETÖ ile mücadelenin en önemli adımının, siyasi bağlantıları üzerinden yürüyeceğine inanıyoruz. Ama iktidar bir türlü bu adımı atmaya yanaşmıyor.''

DHA