CHP'li Arslan'dan Ekonomi Bakanı Zeybekci'ye takım elbise eleştirisi

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin referandum çalışmaları kapsamında Kale İlçesi'nde düzenlediği mitingde muhtarlara takım elbise sözü vermesini eleştirdi. Arslan, "Bakan Zeybekci Denizli'de yükselen hayır oyları karşısında ne yapacağını şaşırdı. 7 Haziran'da muhtarlara çorap yollamaya kalktı ama tutmadı. Şimdi demek ki hesaplar tümüyle şaştı, korkusu dağları aştı ki, iki yıl önceki çoraplar kesmedi, şimdi de referandumu takım elbiseyle kurtarmaya kalkıyor" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cumartesi günü Kale İlçesi'nde düzenlediği mitingde, geçen seçimde yüzde 80 oy aldıkları Çameli İlçesi'ni referandumda geçmeleri halinde, ilçedeki muhtarlarına takım elbise sözü vermesini yaptığı yazılı açıklamayla eleştirdi. Arslan, kentte hayır oylarının yükselmeye devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli'de yükselen hayır oyları karşısında ne yapacağını şaşırdı. 7 Haziran'da muhtarlara çorap yollamaya kalktı ama tutmadı. Şimdi demek ki hesaplar tümüyle şaştı, korkusu dağları aştı ki iki yıl önceki çoraplar kesmedi, şimdi de referandumu takım elbiseyle kurtarmaya kalkıyor. Denizli'de Hayır oyları yükseldikçe Genel Merkez ve Saray'dan uyarı yiyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gün geçtikçe yeni çamlar devirmeye devam ediyor. Bakan Zeybekci, şimdi de oy uğruna muhtarları açıkça tehdit etmeye, anayasa gibi en temel mesele konuşulurken muhtarlara takım elbise sözü vermeye kalkıyor. Ne kadar garip bir davranış değil mi Anayasa değişikliği ile ilgili söyleyecek sözü kalmayan, Denizli'nin tekstili çökerken seyirci kalan Zeybekci, çorapla, takım elbiseyle günü idare etmeye, referandumu kurtarmaya çalışıyor."

Millet terör ve ekonomik kriz derdindeyken işi gücü tek adamlık ve koltuğunu korumak olanların ne yapacağını şaşırdığını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Denizli'de tekstil kan ağlarken uzaktan "bakan" kadrolar, işi gücü bırakıyor, hiç sıkılmadan bir de takım elbise pazarlığına giriyor. Türkiye'yi koalisyon dönemlerinin ortalama büyüme hızının da altına düşüren, ihracatımız toplamda daralırken sadece birkaç aylık veriye göre rekor ilan eden Bakan Zeybekci gerçekten zor durumdadır. Kriz dört yanımızı sarmışken esnafla, sanayiciyle dalga geçer gibi 'ihracatta rekor kırdık' rüyaları gören Nihat Zeybekci, hala sıkılmadan ekonomide rakamlara takla attırıyor, pembe tablo çizmeye devam ediyor."

DHA