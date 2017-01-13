CHP’li Atıcı esrarengiz kazının peşini bırakmıyor

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir evin bahçesinde yaklaşık 2 aydır süren, esrarengiz kazıyla ilgili, bu kez Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması için TBMM'ne soru önergesi verdi.

Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde devam eden esrarengiz kazı çalışması ile ilgili bölgede inceleme yapmak ve mahallede oturan vatandaşların sorunlarını dinlemek isteyen CHP'li Aytuğ Atıcı, kazı alanına alınmadı. Bu nedenle Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için TBMM'ne sorgu önergesi veren Atıcı, bu kez Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Mahallelinin tedirginliğinin ortadan kaldırılması ve kamuoyunun konu ile ilgili aydınlatılmasını isteyen Atıcı, şu sorulara yanıt istedi:

"Mersin Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesinde, özel harekât polislerince bir tehlikeden korunacak kadar önemli olan, bölge milletvekili dahil herkesten gizlenen kazı çalışması Bakanlığınızın bilgisi ve yetkisi dahilinde mi yapılmaktadır Buradaki kazı alanı neden üst düzeyde bir koruma altında yapılmaktadır Yaklaşık 2 aydır devam eden kazı çalışmalarında hangi tarihi eserler çıkarılmıştır Bu eserler şu an nerede korunmaktadır Bu gizli kazı çalışması ne zaman tamamlanacaktır Bu konuda kamuoyuna ne zaman doyurucu ve gerçek bilgi verilecektir, Daha önce aynı yerde yapılan kaçak kazılarda hangi tarihi eserlerin çıkarıldığı konusunda bir bilgi var mıdır Kaçak kazılarla çıkarılan ve halkımıza ait olan eserlerden geri alınanlar var mıdır"

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DHA