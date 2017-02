CHP'li Aytuğ Atıcı: 'Evet' ve 'Hayır' oylarını korumak namusumuzdur

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Referandumda ülkemizin bütün vatandaşları ister 'Evet' versinler, ister 'Hayır' versinler Türkiye'nin geleceğini düşünerek, bu oylamayı yapacaklar. O halde bu oyları korumak bizim namusumuzdur" dedi.

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandumda Diyarbakır'daki sandık güvenliği çalışmaları başlatmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, partisinin Kayapınar İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Referandum günü yapılacak oylamalar esnasında yapılacak çalışmalar ile ilgili partilelerle değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyen Atıcı, "Sandık güvenliği çalışmalarımızda, ilçe başkanlarımız seçim günü, sandığı bekleyecek olan, sandığını güvenliğinden sorumlu olacak olan arkadaşlarımızı öncelikle belirleyecekler. Biz, halkımıza sandıkları namusumuz gibi koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz" dedi. Atıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin neresine gidersek, gidelim insanlarda maalesef şöyle bir anlayış var, 'biz oyumuzu vereceğiz ama bu bilgisayar sisteminde veya sayım yapılırken acaba oylarımız yer değiştirir mi, acaba bir takım sıkıntılar yaşatılır mı' diye sık sık bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Biz de vatandaşlarımıza diyoruz ki Referandumda verilecek 'Evet' oylarını da namusuz gibi koruyacağız, biz 'Hayır' dediğimiz halde 'Hayır' oylarını da namusumuz gibi koruyacağız. Çünkü, devletimizi şu an yönetenlerin söylediği gibi, 'Hayır' oyu verenler, vatan haini, terörist, FETÖ'cü olmadığı gibi, 'Evet' oyu verenler de hiç bir şekilde suçlamaya maruz bırakılamayacak kadar onurlu insanlardır. Ülkemizin bütün vatandaşları ister 'Evet' versinler, ister 'Hayır' versinler Türkiye'nin geleceğini düşünerek, bu oylamayı yapacaklar. O halde bu oyları korumak bizim namusumuzdur."

CHP Mersin Millektvekili Aytuğ Atıcı, 16 Nisan'da yapılacak Referandum'da ülke yönetimini tek kişiye bırakılmaması için tüm partilerle el ele vereceklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsteyen istediği partiye oyunu verebilir. 16 Nisan'da yapılacak Referandumda her hangi bir parti oylanmayacak. Milletimizin içerisine gönlü HDP, MHP'ye, CHP'ye ve AKP'ye gidenler var veya Meclis'te grubu olmayan diğer partilere gönlü gidenler var. Herkes partisinde kalsın. Herkes hangi lideri seviyorsa o liderin arkasında gitmeye devam etsin. Ama el ele verip, ülkemizi, Cumhuriyetimizi tek bir insana emanet etmeyeceğiz. Ülkenin tek adama verilmesine hayır diyen CHP'liler, HDP'liler, MHP'liler hatta AKP'liler el ele vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde Cumhuriyetini, ülkesini seven ve tek adam rejimine 'Hayır' diyen ciddi bir kesim var. Siyasi görüşlerimiz ayrı olsa bile, farklı kulvarlarda olsak bile el ele vereceğiz."

'HAYIR DEMEYE İNSANLAR KORKAR HALE GELDİLER'

Referandumun OHAL şartlarında yapılmasına tepki gösteren CHP'li Atıcı, Referandumda "Hayır" oyu kullanmak isteyenler baskı altında olduğunu söyledi. Olağanüstü hal döneminin devam ettiğini, OHAL döneminde yapılacak bir Referandum ya da herhangi bir oylama acaba ne kadar sağlıklı olur diye düşünüldüğünü söyleyen CHP'li Aytuğ Atıcı, "Yerinden, yurdundan oturan insanlar bile gerçekten özgür iradeleriyle oy kullanacaklar mı 12 Eylül darbesinden sonra 1982 anayasında nasıl ki, silahların altında, faşist bir anayasa bize dayatıldıysa, şu dönemdeki anayasa değişikliğinin o dönemde bir farkı yoktur. Yine OHAL koşullarında, OHAL devam ederken, bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bu hak değildir. O yüzden bir an önce OHAL'in Referandum öncesinde kaldırılması geriyor. Bir mesaj yazıyorsunuz hapse atılıyorsunuz. Hayır gömleği giyiyorsunuz sizi yaka-paça içeri atıyorlar. Hayır demeye insanlar korkar hale geldiler. Korkmayacağız. Ben, kimseye korkmayın diyemem. Yani korkmayın bir şey olmaz diyemiyorum. Keşke diyebilsem. İnsanlar korkuyorlar ve susuyorlar. Ama sanmasınlar ki, bu suskunluk sandığa yansımayacak. Milletin suskunluğu, öfkeye dönüşen haksızlıklar ve ülke sevdası, sandıklara hayır olarak yansıyacak" diye konuştu.

