CHP'li Barut: Hükümet freni boşalmış kamyon gibi

CHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Saniye Barut, Tunceli'de sivil toplum örgütleri temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Hükümet freni boşalmış bir kamyon gibi hepimizi bir uçuruma doğru doğru sürüklüyor" dedi.

Referandum çalışmaları için Tunceli'ye gelen CHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Saniye Barut, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle biraraya geldi. Tunceli'de bir otelde yapılan toplantıda konuşan Barut, Atatürk Türkiye'sinin temel taşlarıyla oynayan hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceklerini belirterek, "Dersim halkı referandumda Türkiye'ye örnek olacaktır. Türkiye'de rekor kırarak, en yüksek oranda 'Hayır' oyu kullanacaktır. Bundan son derece eminim. AKP hükümeti freni boşalmış bir kamyon gibi hepimizi bir uçuruma doğru sürüklüyor. Ama Türkiye halkı bu duruma müsaade etmeyecektir. Laik, demokratik, parlamenter sistemin devamı için halk gereken dersi hükümete verecektir" dedi.

DHA