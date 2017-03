CHP'li Başkan Çerçioğlu: 14 yılda 5 bin 734 kadın katledildi

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli'de ziyaret ettiği CHP İl Başkanlığı'nda, kadın cinayetlerine değindi. Kadınların can güvenliğinin olmadığını söyleyerek hükümeti eleştiren CHP'li Çerçioğlu, geçen şubat ayında 30 kadının öldürüldüğünü, 2002 ila 2016 yılları arasında ise 5 bin 734 kadının katledildiğini belirtti.

'Topuklu Efe' olarak anılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Denizli'ye gelerek CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yönetim ve partililerle bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalar yapan Çerçioğlu, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Dikkatinizi çekiyorum, 28 günde 30 kadın öldürüldü, 14 çocuk istismara uğradı, 19 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2002-2016 yılları arasında tam 5 bin 734 kadınımız cinayete kurban gitti. Bu bildiklerimiz, bu rakamın 7 bin olduğu iddia ediliyor. Hayatını kaybeden kadınlar ya eşi ya sevgilisi ya da aile fertleri erkekler tarafından katledildi. Öldürülen kadınlarımız, daha hayatlarının baharındaydı. Yüzde 21'i, 18-24 yaş arasında; yüzde 31'i, 25 ile 35 yaş arasında, yüzde 39'u ise 36 yaş ve üzerindeydiler. Hepsi gencecik, hayatlarının baharında ve hayatlarını kaybettiler."

Dünya Kadınlar Gününün bu şartlar altında kutlandığını ifade eden Çerçioğlu, "OECD ülkeleri içinde kadın cinayetlerinde birinciyiz. Ülkenin durumu bu halde, 14 yıl içinde 5 bin 734 kadınımız cinayete kurban gitmiş, bu şartlar altında kadınlar gününü nasıl kutlayayım. Adet yerini bulsun, kadınlar gününüz kutlu olsun. Bu ülkeyi yönetenlerin, ne duruma getirdiğini bir kere daha gözler önüne serilmesi gerekiyordu" dedi. Bu sorunun çözüm yerinin TBMM olduğunu belirten Özlem Çerçioğlu, "Siyasi parti ayrımı yapmadan kadın vekillerin bir araya gelerek, yeni kanunlar çıkartmaları gerekiyor ki, bu kadın cinayetleri önlensin. Bir ülkede en önemli şey, yurttaşların can güvenliğini sağlamaktır. Maalesef bu rakamlardan anlaşıldığı gibi kadınların can güvenliği yok, bu sorun referandum dan önce bir sorundur" dedi.

"KAVŞAK VAR, KAVŞAKÇIK VAR"

AK Partili Belediye Başkanları tarafından Denizli'de köprülü kavşakların 90 günde bitirilmesi ve Aydın'daki köprülü kavşakların geç bitirilmesi nedeniyle eleştirilen Çerçioğlu, "Aydın'ın böyle güzel çalışmasını AK Partililerin göstermesi beni mutlu etti. Örnek gösterilecek köprülü kavşak yaptık. Atatürk 1 ve Atatürk 2 ismini verdiğimiz, birbiriyle ardışık Kuşadası'nda köprülü kavşak yaptık. 2 tane köprülü kavşağın girişinden çıkışına 1250 metre, 140 günde tamamladık. Köprülü kavşak var, kavşakçık var. Bizimkisi gerçekten köprülü kavşak arkadaşlar yani" diye konuştu.

DHA