CHP'li Böke: Türkiye'nin diktatörlüğe değil, demokrasiye ihtiyacı var (2)

CHP'LİLERE ALKIŞLI, ZAFER İŞARETLİ DESTEK

Referandum çalışması kapsamında sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısının ardından, saat 14.00'da Mali Müşavirler Odası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamlarıyla biraraya geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca STK temsilcileri ve işverenlerlerle görüş alışverişinde bulunan CHP'liler daha sonra Dağkapı Meydanı'ndan merkez Sur İlçesi'ne geçerek burada esnafı ziyaret etti. Dağkapı Meydanı'ndan Ofis Ekinciler Caddesi'ne kadar yürüyerek gelen ve yol üzerindeki halkla yakın diyalog kuran CHP'liler, Büyükşehir Belediyesi Konukevi önündeki krathanelerde oturanlarla da görüştü. Buradakilerle de sohbet eden CHP'liler, ana caddede kırmızı ışıkta bekleyen araçlar arasından geçerek otobüslerine bindi. Bu sırada, otobüsün kapısının önünde toplanan bir grup, alkışlarla ve zafer işaretleriyle CHP'lilere destek verdi. Yoğun ilgi üzerine CHP'li Sezgin Tanrıkulu, burada bekleyenlerle Kürtçe diyaloğa geçerek, referandumda 'Hayır' demeleri için destek istedi. CHP'lileri taşıyan otobüs alkışlar arasında buradan ayrıldı.

DHA