CHP'li Bozkurt: 'Sözüm, 'Evet' diyenlere değil

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. Bozkurt, "Söylediğim her lafın noktasına virgülüne kadar arkasındayım. Katiyen ama katiyen 'Evet' diyenlerle ilgili en ufak bir sözüm yoktur. Ancak 'Evet' çıkarsa bu ülkeyi bölme heveslilerine; kimse hevese kapılmasın biz bu emperyalistleri de, onların yerli işbirlikçilerini de onu da şöyle ifade ettim sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de denize dökeriz. Buradan kimsenin alınmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Hele 'Evet' diyecek yurttaşlar ülke bölünsün diye mi 'Evet' diyorlar öyle bir şey düşünülebilir mi " dedi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Ankara'da katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra söylediği sözlerin cımbızla alınıp yanlış anlatıldığını söyledi. Bozkurt, "Cuma akşamı halk arenası programında konuktum. Orada 1 saati aşkın konuşma yaptım. Orada bunun içinden sadece bir tek sözcüğü cımbızlayıp, bunun üzerinden sanki evet diyecek yurttaşlara sizi denize dökerim demiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunu katiyetle reddediyorum" dedi.

Referandumda ‘Evet’ diyeceklere söylenmiş herhangi bir sözünün olmadığını ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

"Ben o programda, getirilen anayasa değişikliği metninin içerisinde gizli tuzaklar olduğunu, bu metnin Türkiye'yi bölme ve tek adam yaratma anayasa değişikliği olduğunu belirttim. Eğer bununla biz tek kişiye bu kadar yetki verirsek, bir gün o tek kişinin yanıltılmasıyla Türkiye'nin bölünebileceğini, milletin birbirine düşürülebileceğini söyledikten sonra; Ben milletimiz eğer anayasadaki tuzakların farkında olursa yüzde 1 bile 'Evet' çıkmaz. Ben eminim ki, en az yüzde 60-65 'Hayır' çıkacak. Buna hala inanıyorum. Daha da arttığını düşünüyorum. Ama velev ki, 'Evet' çıkarsa kimse heveslenmesin, bakın burada söylediğim çok net. Bakın bu bir bölünme Türkiye'yi tek adam rejimine sürükleme tuzağı içeriyor. Bu tuzağı kuranlar heveslenmesin anlamında. Kimse heveslenmesin, biz sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de İzmir'e kadar kovalar emperyalistleri de denize dökeriz dedim.''

Neden Emperyalist kelimesini kullandığını da anlatan Bozkurt, ''Çünkü batı emperyalizmi tıpkı bugün olduğu gibi 1919'da da ülkemizi bölmek istemişti. O zaman Mustafa Kemal önderliğinde bu millet Samsun'a çıktı. Samsun'dan başlayıp İzmir'de emperyalist ve onların yerli işbirlikçilerini bu ülkeyi bölmek isteyenleri denize döktü. Söylediğim tamamen budur. Burada asla katiyen hiçbir biçimde ‘evet’ diyecekleri denize dökeceğiz diye bir ifadem ne olmuştur ne de aklımın ucundan geçmiştir" dedi.

AK PARTİ VE MHP TABANINDA YANKI BULDU

Yaptığı konuşmanın AK Parti ve MHP tabanında destek bulduğu için harekete geçildiğini ileri süren Bozkurt, "Bu destek üzerine AKP tabanında ve MHP tabanında yankı bulduğu için öyle düşünüyorum ki bir anda harekete geçildi. Bu konuşmadan bula bula vay efendim evet diyecekleri denize dökecekmiş gibi bir algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

‘Evet’ diyende ‘Hayır’ diyen de bu ülkenin yurttaşı olduğunu belirten Bozkurt, "Ama orada şunu söyledim ben, Recep Tayyip Erdoğan dahil, bana alçak diyen Başbakan dahil, günlerdir televizyonlarında gazetelerinde beni neredeyse yargısız infaza tabi tutan basın dahil. İçlerinden bir tek kişi bile Türkiye'nin bölünmesine rıza göstereceğine inanmam. Ama bu tuzaklar var, o anayasa da. Onun için diyorum ki, verilecek her evet oyu Türkiye'nin bölünmesine ve milletin birbirine düşürülmesine konulmuş bir tuğladır. Bu tuğlayı kimse koymasın" dedi.

YARGIYA YANITIMIZI VERİRİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma hakkında konuşan Bozkurt, "Savcılıktır, tabi ki ne kadar bağımsızsa yargımız o kadar bağımsızdır. Biz de gider bağımsız yargıya ne söylüyorsa dinler yanıtımızı veririz. Ben 20 yıl bu ordunun üniformasını giymiş 44 yıllık da devletine hekim olarak hizmet etmiş ancak 64 yaşında vekil olmuş bir adamım. Ben anamdan vekil olarak falan doğmadım. Hiçte umurumda değil. Tekrar söylüyorum söylediğim her lafın noktasına virgülüne kadar arkasındayım. Katiyen ama katiyen evet diyenlerle ilgili en ufak bir sözüm yoktur" dedi.

DHA