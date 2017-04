CHP'li Budak: OHAL altında ve kanunsuz oylama ile anayasa değişikliği kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, 'Ohal altında ve kanunsuz oylama ile anayasa değişikliği kabul edilemez. YSK'nın kararı kanuna açıkca aykırı ve tam kanunsuzluk halidir. Referandum sonucu; galiptir bu yolda mağlup. YSK, TBMM'nin üstünde değildir ve 'TBMM'yi tanımam' diyemez. YSK, milletin iradesine müdahale edemez. Bu karar açıkça kanuna aykırı ve tam kanunsuzluk halidir. Bu koşullarda geçen anayasa değişikliğinin meşruiyeti her zaman sorgulanacak. OHAL altında ve kanunsuz oylama ile anayasa değişikliği kabul edilemez. Halkımız gönül rahatlığıyla bu ucube rejime 'Evet' dememiştir ' dedi.



'BU KOŞULLARDA GEÇEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN MEŞRUİYETİ HER ZAMAN SORGULANACAK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, resmi olmayan referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararla referandumu 'kanunsuz' hale getirdiğini savunarak, 'Anayasa değişikliği paketinde ve OHAL altındaki referandum sürecinde adalet, hukuk ve demokrasi yoktu. YSK bunu tam kanunsuzluk boyutuna taşıdı. YSK'nın mühürsüz zarf ve pusulalarla ilgili kararı, kanuna açıkça aykırı ve tam kanunsuzluk halidir' dedi. Referandum sonucunu 'Galiptir bu yol da mağlup' olarak değerlendiren Budak, 'Bu koşullarda geçen anayasa değişikliğinin meşruiyeti her zaman sorgulanacak. OHAL altında ve kanunsuz oylama ile anayasa değişikliği kabul edilemez' diye konuştu.

'HALKIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BU UCUBE REJİME 'EVET' DEMEMİŞTİR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, anayasaların toplumsal uzlaşma metinleri olması gerektiğini ancak AKP-MHP yönetimi işbirliğiyle gündeme getirilen anayasa değişikliğinin hiçbir aşamasında uzlaşma aranmadığını kaydetti. Devletin tüm olanaklarının 'Evet' propagandası için kullanıldığını kaydeden Budak, 'Bu paketin içinde adalet, hukuk ve demokrasi yok. Referandum sürecinde de adalet ve hukuk yoktu. Devletin tüm gücü ve olanakları tek yanlı bir propaganda için kullanıldı. OHAL altında referandum yapılması bile başlı başına bir hukuksuzluktu ama Türkiye'ye; OHAL altında, özgür tartışma ortamı yok edilerek bir referandum dayatıldı. Büyük baskı, tehdit ve hakaretlere rağmen, tek sesli medya ve devlet gücüne rağmen ortaya çıkan sonuç, anayasa değişikliğinin halktan büyük bir destek almadığıdır. Halkımız gönül rahatlığıyla bu ucube rejime 'Evet' dememiştir. OHAL altında ve kanunsuz bir oylama ile anayasa değişikliği kabul edilebilir değildir' diye konuştu.

'YSK TBMM'Yİ TANIMAM DİYEMEZ'

'Hayır' oylarının geldiği noktanın halkın demokrasiye inancının göstergesi olduğunu kaydeden Budak, 'Ağır baskılara rağmen 'Hayır' oylarının geldiği nokta, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin başarısıdır, zaferidir. Şairin dediği gibi 'Galiptir bu yolda mağlup'. Bu aşamada sonuç tam da budur'dedi. Referandum sürecinde, Yüksek Seçim Kurulu'nun 'mühürsüz zarf ve oy pusulaları' ile ilgili aldığı karara 'tam kanunsuzluk' diyen Budak, şöyle deva etti: 'Yüksek Seçim Kurulu'nu bağlayan bir kanun var. Bu kanun 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'dur. Bu kanunun 98'inci maddesinde üzerinde 'İlçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır' hükmü var. Ayrıca 'Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz' deniyor. Bu hükümler çok açık. Geçersiz zarflar kesinlikle açılamaz. Oy pusulaları konusunda da 101'inci madde çok açık ve 'Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulaları geçerli değildir' deniyor. TBMM açık bir kural koymuştur. YSK'ya düşen görev bu kuralı uygulamak ve uygulatmaktır. YSK, TBMM'nin üstünde değildir ve 'TBMM'yi tanımam' diyemez. YSK, milletin iradesine müdahale edemez. Bu karar açıkça kanuna aykırı ve tam kanunsuzluk halidir.'





