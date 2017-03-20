CHP'li Budak: Sessiz çoğunluk seçimin sonucunu belirleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu ile ilgili, "Halkın çoğunluğu, sessiz çoğunluk buna 'hayır' diyor. Ama bunu söylerken de korkuyor. Telefonların dinlendiğinden, 'Ben bunu söylersem başıma, aileme, dükkanıma bir şey gelir mi' korkusu da çok büyük. Böyle baskı da var toplumun üzerinde. O yüzden o sessiz çoğunluk seçimin sonucunu belirleyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti. Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile İl Başkanı Barış Ayten'in eşlik ettiği ziyarette Budak, gazetecilere açıklama yaptı. İşsizlik ve dış borç rakamlarından bahseden Budak, ülkede toplumun bütün kesimlerinin borçlu olduğunu söyledi. Aralık ayından bu yana sahada olduklarını ve nabız tuttuklarını anlatan Budak, anayasa değişikliğiyle ilgili Türkiye'de meclisin bir kişi tarafından feshedilebileceği bir noktaya gidildiğini söyledi. Çetin Osman Budak, şöyle dedi:

"Bir kişi bir akşam oturup 'Ben meclisi feshediyorum' dediği zaman meclis feshedilir. Peki feshedilen nedir Bir kişinin aldığı kararla feshedilen milli idaredir. Halkın iradesini yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu anayasa değişikliğiyle orayı feshetme yetkisi bir tek kişiye veriliyor. Mahkemelere, yüce divana hakimi atayan yine o bir tek kişi, cumhurbaşkanı yardımcısını atayan tek bir kişi, bakanları atayan yine o tek bir kişi. Meclisin çoğunluğunu alacağı için, meclisin çoğunluğu elinde bulunan yine o tek bir kişi. Böyle bir rejime cumhuriyet, demokratik cumhuriyet, hukuk devleti denmez. Tek bir kişiye her şeyi verirsiniz ve o tek bir kişi özgür, 79 milyon nedir Köle. Böyle bir tablo ile karşıya karşıyayız."

Anadolu'nun her yerini gezdiklerini kaydeden Budak, "Halkın çoğunluğu, sessiz çoğunluk buna 'hayır' diyor. Ama bunu söylerken de korkuyor. Telefonların dinlendiğinden, 'Ben bunu söylersem başıma, aileme, dükkanıma bir şey gelir mi' korkusu da çok büyük. Böyle baskı da var toplumun üzerinde. O yüzden o sessiz çoğunluk seçimin sonucunu belirleyecek" dedi.

DHA