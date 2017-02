CHP'li Bülent Tezcan'a saldırının ilk duruşması yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. CHP avukatları, saldırının siyasi saiklerle gerçekleştirildiğini belirterek, partinin tüzel kişilik olarak davaya katılması gerektiğini savundu. Tutuklu sanık A.S.'nin tahliye talebi reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, geçen 29 Ekim'de, Aydın'daki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması, Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık A.S.ile tutuksuz sanıklar F.Y. ve İ.T. duruşmada hazır bulunurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise katılmadı.

"HDP KONGRESİNDE SAYGI DURUŞUNA KIZDIM"

Savunma yapan sanıklardan A.S., olayın yaşandığı gün yaptıklarını ve Tezcan'a neden ateş ettiğini anlattı. A.S., "Diyarbakır'da daha önce 6 yıl kalmıştım. Oradaki ortamdan kaynaklı olarak bu silahı edinmiştim. Silahı ya aracımda ya da yanımda taşırım. O gün, F.Y. ile birlikte restorana gittik. Bizim yan masamıza CHP'liler geldi. Bülent Tezcan da bir süre sonra masaya oturdu. Soruşturma aşamasında da anlattığım gibi ben Aydınlı birisi olarak memleketini seven bir insanım. Bülent Tezcan'ın 28 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'daki HDP kongresinde PKK marşı çalınırken ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunması beni rahatsız etmişti. Ben bir Aydınlı olarak, kendisinden bu konuda bir özür bekliyordum. Ben antidepresan ilaç kullanırım. Olay günü alkol de kullanmıştım. Bu haleti ruhiye içerisinde Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde saygı duruşunda bulunduğu aklıma geldi. Önce tuvalete gidip geldim. Tezcan'ın yanında bir garson vardı. Onu, mekan sahibini çağırması bahanesiyle uzaklaştırdım. Sonra Bülent Tezcan'ın sağ bacak baldır bölgesine oturur vaziyette iken tabancamı dayayarak ateş ettim" dedi.

"75 BİN TL'LİK SENET KİMİN"

Bülent Tezcan'ın avukatlarının sorusu üzerine A.S., gözaltındayken cebinde bulunan 75 bin liralık senetle ilgili açıklama yaptı. A.S., gözaltındayken kayınbiraderinden kendine kıyafet getirmesini istediğini, getirilen parkanın cebinde bir senet kaldığını belirtti. A.S., "Bu senedin borçlusu O.A., alacaklısı S.D.'dir. Benimle ilgisi yoktur" dedi.

CHP, KURUMSAL OLARAK KATILMAK İSTEDİ

Duruşmada tartışılan konulardan biri de CHP'nin tüzel kişilik olarak davaya katılma talebi oldu. Bülent Tezcan'ın avukatı Celal Çelik, Tezcan'ın HDP kongresine CHP'nin görevlendirmesiyle gittiğini, siyasi faaliyeti nedeniyle saldırıya uğradığını ve yaralandığı için siyasi faaliyetlerinin aksadığını söyledi. CHP'nin doğrudan mağdur olduğunu savunan Çelik, duruşma salonunda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşma talebini iletti. Sanık avukatları Ramazan Aker ve Hakan Ünay, olayın parti tüzel kişiliğiyle ilgisinin olmadığı gerekçesiyle talebin reddini istedi. Özgür Özel'e, 'mağdur' sıfatı taşımadığı gerekçesiyle konuşma hakkı tanımayan hakim, katılma talebinin ayrıca değerlendirilmesine hükmetti.

"GÖREVSİZLİK KARARI VERİLSİN"

Duruşmaya Bülent Tezcan ve CHP adına katılan avukatlar, davanın 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla görülmesi gerektiğini savunarak, dosyanın tekrar değerlendirilmesi için ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Sanık A.S.'nin avukatı Hakan Ünay, görevsizlik talebinin reddini, müvekkilinin de tahliyesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Talepleri dinleyen Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hanifi Çelik, Adnan Menderes Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nden Bülent Tezcan'ın tüm sağlık raporlarının istenmesini kararlaştırdı. A.S.'nin tahliye talebini reddeden hakim, sanıklardan F.Y. hakkındaki adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 24 Mart'a ertelendi.

ÖZGÜR ÖZEL, "BİRİLERİ TASARLADI, TAŞERONLAR UYGULADI"

Duruşmanın ardından CHP Grup BaşkanVekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri ve CHP Aydın İl yöneticilerinin de yer aldığı grupla basın açıklaması yaptı. Özel Şunları söyledi:

"Bu davanın en önemli kısmı, bir kişinin tek başına karar verdiği ve hayata geçirdiği bir eylem olmadığıdır. CHP'ye, CHP milletvekillerine yönelik sürdürülmekte olan haksız, vicdansız algı operasyonunun bir parçası olduğunun görülmesi gerekir. Sanığın olayı gerçekleştirirken ve sonrasında kullandığı ifadeler, kamuoyuna ve bizlere yabancı değildir. Bu, iktidar partisinin yönlendirdiği söylenen internet sitelerindeki ya da bazı sosyal medya hesaplarındaki ifadeler, o gün sanık tarafından ifade edilmiştir. Bugünlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm sözcüleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından da söylenen ifadeler olması nedeniyle, tamamen CHP'ye yöneliktir. İçinde bulunduğumuz referandum sürecine yönelik de manipülasyon ve korku yaratma saikleri içermektedir. Bülent Tezcan'ın doktorları, 'Eğer kurşun yarım milim daha ilerlemiş olsaydı hastaneye yetiştirilemezdi' demesine rağmen davanın ağır ceza mahkemesinde görülmüyor olması bir eksikliktir. Bülent Tezcan yalnız değildir. Herhangi birisi değildir. Kendisine yapılan saldırı, CHP'nin kurumsal kimliğini taşıdığı için yapılmıştır. Bu saldırının, aniden gelişen bir olay olmadığı, önceden tasarlandığı, birileri tarafından talimatlandırıldığı, saldırıdan hemen önce beklenen kişinin gelip orada kendisine para verdiği, ayrıca yüksek meblağlı bir senedin de cebinden çıktığı düşünülerek, bu saldırının taşeronlar kullanılarak azmettiriciler tarafından CHP'ye yönelik işlendiği düşünülmelidir."

Duruşmayı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Ali Yiğit, Tuncay Özkan, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ da izledi.

DHA