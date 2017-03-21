CHP'li Çam: 'Esad, Türkiye’deki Suriyelilere '5 çocuk yapın' dese ne hissederiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışından Sorumlu Parti Meclis Üyesi Emre Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir mitinginde söylediği, Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik beş çocuk yapma çağrısına tepki gösterdi.

‘Hükümet önce emeklilere yurt dışında çalışma ve THY biletlerinde indirim sözünü tutsun" diyen Çam, "Yurt dışında yaşayan gurbetçiler zaten ekonomik krizin getirdiği birçok sorunlarla boğuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet yurt dışında yaşayan insanlardan oy istemeye gelince aslan kesiliyorlar. Ancak verilen sözler tutulmuyor. Seçimden önce AKP seçim beyannamesinde açıkça, borçlanarak emekli olanlara yurt dışında 400 Euro’ya kadar çalışma imkanı verileceği yazıyordu. Ancak bu söz tutulmadı. Aynı şekilde THY uçuşlarında ailelere yüzde 20 indirim yapılacağı sözü verilmişti. Bu da dalga geçer gibi, esnek ve ‘business class’ biletlere uygulanıyor, hesaplı biletlere uygulanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bilmelidir ki, gurbetçilerde ne beş çocuk yapacak, ne de business class uçak bileti alacak ekonomik güç kaldı’ ifadelerinde bulundu.

"Hükümet, Avrupalı Türkleri zor durumda bırakıyor"

CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam sözlerine şöyle devam etti: ‘Hükümetin buna benzer konuşmaları ve yandaş medyanın yaptığı Avrupa karşıtı yayınlar, Avrupa’da yaşayan Türkleri zor durumda bırakıyor. Suriye lideri Esad çıkıp, Türkiye’deki Suriyelilere beş çocuk yapın dese biz ne hissederiz İşte Avrupalılar bu açıklamalar karşısında aynen bunları hissediyorlar. Yurt dışında yaşayan Türkler AKP’li siyasetçilerin oy kaygısıyla yaptığı aşırı milliyetçi çıkışlar nedeniyle zor durumda kalıyorlar."

(lı)

DHA