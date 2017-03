CHP'li Çam: Her oyu sonuna kadar takip ediyoruz

CHP Yurt Dışı Sorumlusu Parti Meclis Üyesi Çam, yurt dışı temsilciliklerinde oy verme sürecine başından sonuna kadar nasıl sahip çıktıklarını anlattı.

Avrupa’da başlayan referandum oylaması konusunda CHP Yurt Dışı Sorumlusu Parti Meclis Üyesi Emre Çam bugün Strasbourg’ta basın açıklaması yaptı.

CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam şöyle konuştu: "Yurt dışında kullanılan oyların her akşam parti görevlileri tarafından tutanak altına alınıyor. Oyların çalınması imkansız. Sandık başında kullanılan her oyu sonuna kadar takip ediyoruz. Her bir oya namusumuz gibi sahip çıkacağız. Akşam sandıkların bulunduğu oda kapısı dört ayrı kilitle kapatılıyor. Kapı dört kilidin anahtarları bir araya geldiğinde açılıyor. Kilitlerde herhangi bir zorlama olup, olmadığı her zaman kontrol edilecek."

"‘Hayır’ oyu verecekleri umutsuzluğa sevk etmek istiyorlar"

Oyların THY uçaklarıyla Türkiye’ye gönderilmesine değinen CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam konuşmasına şöyle devam etti: "Oylar Ankara’dan gelen THY uçaklarına yüklenip, Ankara’ya geri gönderilecek. Uçaklarda gözlemci olarak milletvekillerimiz bulunacak. Uçak Ankara’ya indiğinde, 16 Nisan akşamına kadar CHP temsilcileri oyları takip edecek. Oylarda manipülasyon yapmak imkansız. AKP çevreleri oyların manipüle edileceği bilgisini el altından yayarak, ‘Hayır’ oyu verecek kitleleri umutsuzluğa sevk etmek ve ‘Ne de olsa oylar çalınacak, boşuna konsolosluğa kadar gitmeyelim’ dedirtmek istiyorlar. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla oylarını kullansınlar. Atılan her oya namusumuz gibi sahip çıkacağız."

CHP Offenburg’ta neden ‘Hayır’ dediklerini anlattı

CHP Offenburg Birlik Teşkilatı hafta sonu ‘Marktplatz’ meydanında neden ‘Hayır’ oyu kullanıyoruz’ konusunu Türk ve Almanlara anlattı. El ilanları dağıtan CHP üyeleri "ülkemizde kardeşlik, birlik, beraberlik, adalet, demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü istiyoruz. Tek adam rejimine karşıyız" mesajı verdiler.

Referandum Fransız ve Alman basınının da gündeminde

Yurt dışında bugün başlayan referandum oylaması, Alman ve Fransız basının da ilgi odağında. Alman devlet televizyonun birinci kanalı ‘ARD’ 20.00 haber bülteninde referandum oylamasını ayrıntılarıyla ekrana taşıdı. ARD Köln Başkonsolosluğunda yapılan referandum oylamasını ve seçmenlerle yapılan röportajlar haberde yer aldı. Alman ve Fransız yazılı basını, radyo ve bölgesel televizyon kanalları, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde yapılan referandum oylamasını yakından takip edip Türk seçmenin nabzını yokladı.

(lı)

DHA