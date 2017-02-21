CHP'li Engin: Hükümet emeklilikte yaşa takılanların taleplerini reddediyor

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesine verilen yanıtı değerlendirdi. Engin, "Hükümet EYT'lilerin taleplerini 'Yaş ile ilgili bir düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktüeryal dengesini olumsuz etkiler ve hazine transferleri artar' gerekçesi ile reddediyor" dedi.

Bakan Müezzinoğlu'na yazılı önergeyle emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını soran CHP'li Engin, Müezzinoğlu'nun sorularına verdiği yanıtı değerlendirdi. Bakan Müezzinoğlu'nun yanıtının, konunun mali boyutunun büyüklüğü hakkında hiçbir bilgi içermediğini savunan CHP'li Engin, "EYT'liler devlete göre emekli olabilmek için genç ancak işverene göre istihdam edilebilmek için yaşlı görülmekte, dolayısıyla ciddi bir mağduriyet yaşamaktalar. AKP Hükümeti ise bu mağduriyeti yok sayarak sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini bahane ederek 'Hazine transferleri artar' diyor. Oysa AKP Hükümeti referanduma yönelik bütçe dengelerini bozucu bugüne kadar görülmemiş popülist kararlar alırken, her nedense EYT'lerin haklı taleplerini ve mağduriyetlerini görmezden gelmeye devam ediyor. Soru önergemde EYT'li kaç vatandaşımız olduğunu ve bu mağduriyeti gidermek için yapılabilecek bir düzenlemenin mali boyutunu sormuştum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sorularımın hiçbirisine yanıt vermediği gibi, aktüeryal dengenin ne kadar etkileneceği ve konunun mali boyutunun büyüklüğü hakkında hiçbir bilgi vermiyor, üstünkörü yanıtlarla konuyu geçiştiriyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu'nun emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına ilişkin önergeye verdiği yanıt şöyle ifade edildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın verdiği yanıtta sosyal güvenliğin finansmanında kullanılan yöntemlerden birinin dağıtım yöntemi olduğu belirtilmekte, bu yöntemde cari dönemde çalışanlardan alınan primlerin, aynı dönemde aylık ve gelir alanlara ödendiği, hâlihazırda Türkiye'de sosyal güvenliğin finansmanının dağıtım esasına göre yapıldığı ve devletin sisteme doğrudan katkı yaptığı ekleniyor. Bakan'ın cevabında yaş ile ilgili bir düzenlemenin Sosyal Güvelik Kurumu'nun aktüeryal dengesini olumsuz etkileyeceği ve hazine transferlerinin artmasına sebep olacağı belirtiliyor"

DHA