CHP'li Erdoğdu: Anayasa değişikliğinde, terörist olduğu iddia edilen 120 milletvekili oy kullanabilir

DARBE Komisyonu'nun CHP'li üyesi Aykut Erdoğdu, darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasını eleştirerek, "Bu Meclis rejim değişikliği ile sonuçlanacak bir anayasa değişikliğini oylamak üzere, eğer şayialar doğruysa eğer 120 milletvekili Bylock kullanmak ve çeşitli vesilelerle bu darbenin içerisindeyse önümüzdeki anayasa değişikliğinde terörist olduğu iddia edilen 120 milletvekili oy kullanabilir. İşte darbe komisyonu bunu açığa çıkarması gerekiyordu" dedi

TBMM 15 Temmuz ve FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, komisyonun çalışmalarını bitirmesini eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığını dile getirerek, "Bu darbenin siyasi ayağının ortaya çıkartılması gerekiyordu. Bu Meclis rejim değişikliği ile sonuçlanacak bir anayasa değişikliğini oylamak üzere, eğer şayialar doğruysa eğer 120 milletvekili Bylock kullanmak ve çeşitli vesilelerle bu darbenin içerisindeyse önümüzdeki anayasa değişikliğinde terörist olduğu iddia edilen 120 milletvekili oy kullanabilir. İşte darbe komisyonu bunu açığa çıkarması gerekiyordu. Bu da olmadı. Bizim bu Adil Öksüz meselesini aydınlatmamız gerekiyordu. Acaba Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim ve savcılara bir talimat gitti mi, deliller nasıl yok edildi 15 Temmuz darbe girişimi karanlıkta bırakılmış bir darbe girişimidir. Ne yazık ki komisyonun eli kolu çoğunluk partisi tarafından kırıldı" diye konuştu

TANRIKULU: OLAY YERİ İNCELEME KOMİSYONUNA DÖNÜŞTÜ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise komisyonun çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Komisyon Başkanı kendi inisiyatifiyle bize gönderdiği bir yazıyla komisyon çalışmalarının sonlandığını ifade etti ve biraz önce de kendisi tek başına görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan görüşler kendi görüşleridir. Araştırma komisyonu olmaktan da çıktı, zaten soruşturma komisyonu değildi, olay yeri inceleme komisyonuna dönüştü. Bu darbe komisyonu görevini yapmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin engellemeleriyle karşılaşmıştır. Bu yapılanmanın ve bu girişimin siyasi ayağı ortaya çıkmamıştır. Dahası Meclis'teki, parlamentodaki ayağı ortaya çıkmamıştır. Milletvekilleriyle ilgili ayağı ortaya çıkmamıştır hatta bakanlarla ilgili olan iddialar da ortaya çıkmamıştır yani siyasi ayağı aydınlanmamıştır. Darbe ile ilgili o saat dilimi aydınlatılamamıştır"

DHA