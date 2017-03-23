CHP'li Erol: Tunceli'de barajlar durdurulsun diye Başbakanı karşıladım

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) CHP Tunceli milletvekili Gürsel Erol, bugün kentte referandum mitingine gelen Başbakan Binali Yıldırım'ı, 'Munzur vadisinde yapılmak istenen barajların iptal edilmesi ve Tunceli'nin bir hoşgörü kenti olduğunu kamuoyuna duyurmak' amacıyla karşıladığını söyledi. Gürsel Erol, bunu yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek bilgi verdiğini ve onun 'olur'unu aldıktan sonra böyle bir adım attığını söyledi.

Tunceli'ye referandum mitingi için gelen Başbakan Binali Yıldırım'ı karşılayan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Başbakan Yıldırım'ın kentten ayrılmasından sonra karşılama gerekçesini CHP Tunceli il binasında basın toplantısında anlattı. Gürsel Erol şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanıma danıştım, katılmamızın doğru olacağını söyledi ve bize destek verdi. Bende bunun üzerine il başkanımızı aradım ve hem il başkanımız hem ilçe belediye başkanlarımız ile il genel meclisi üyelerimiz ile birlikte sayın Başbakanımızı karşıladık. Valilik bakamında verilen brifinge de ben bizzat katıldım ve Tunceliler için kutsal sayılan Munzur Vadisi'nde yapılmak istenen barajların iptal edilmesi için Başbakandan özel ricada bulundum, kaygılarımızı anlattım. Sayın Başbakan beni dinledikten sonra toplantıya katılan eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ı bu konuda görevlendirdi ve Munzur Vadisinde yapılması planlanan HES ve Barajlarla ilgili detaylı bir çalışma yapmasını istedi ve Taner Yıldız'ın da daha sonra uygun bir zamanda Tunceli'ye gelerek bu konu üzerinde çalışma yapmasını ve kendisine de bu konuda bir dosya hazırlanarak verilmesini istedi."

Tunceli'nin hoşgörü, cumhuriyet, özgürlük ve inanç merkezi olduğunu da söyleyen Gürsel Erol, "Biz bu değerlere sahip çıkarak bugün ilimize gelen bir misafiri karşıladık. Tunceli insanı hep hoşgörülüdür, burada Tunceli farklılığını ortaya koyduk" diye konuştu.

DHA