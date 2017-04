Mersin Haberi: CHP'li gençler pazar gününe kadar her akşam eylem yapacak

CHP'li gençler pazar gününe kadar her akşam eylem yapacak

CHP MANİSA İl Gençlik Kolları Başkanlığı, referandumda mühürsüz oyları geçerli olarak sayan YSK'ya tepkisini göstermek amacıyla 23 Nisan Pazar gününe kadar her akşam eylem yapacaklarını açıkladı.

Referandumda mühürsüz oyları geçerli olarak sayan Yüksek Seçim Kurulu'na tepki göstermek amacıyla CHP Manisa İl Gençlik Kolları, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı. CHP'li gençlerin yaptığı eyleme CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi. Ellerinde 'Mühür yoksa meşruluk yok', 'Hayır kazandı YSK çaldı', 'Demokrasi için ayaktayız' yazılı dövizler bulunan gençler 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Gün gelecek YSK halka hesap verecek', 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları attı.

Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde grup adına açıklamayı yapan CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, '3 ay boyunca her karışına adım attığımız Manisa'da inanarak, cesaretle 'Hayır'ı örgütledik. Biz 16 Nisan gecesi burada memleketimize ve geleceğimize sahip çıktık. Kentimizden 'Hayır' kararının çıkması sürpriz değil, bir emektir. Bugün, sahip çıktığımız oylarımız çalınmak istenmektedir. Bizim nezdimizde bu seçimin hiçbir meşrutiyeti yoktur. Meşru olan bizim kararlılığımızdır. Bizim kararımızdır. Meşru olan Manisa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Artvin'den, Diyarbakır ve Mersin'den yani memleketin yarısından hep birlikte haykırdığımız hayırdır. Referandum iptal edilene kadar mücadelemiz devam edecektir' dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Manisa'da geniş kapsamlı bir 'Hayır' yürüyüşü yapacaklarını dile getiren CHP'li Durbay, 23 Nisan tarihine kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda YSK'yı protesto etmek için saat 19.30'da eylem yapacaklarını dile getirdi.

Eylemde konuşan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, referandumun meşruiyetini kaybettiğini ve bu nedenle referandumun bir an önce iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından yaklaşık 15 dakika boyunca sloganlar atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

DHA