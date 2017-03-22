CHP’li gençlerden işe gidenler için ‘Hayırlı kurabiye’

REFERANDUMA sayılı günler kala CHP Avcılar Gençlik Kolları üyeleri mutfağa girerek hazırladıkları kurabiyeleri ambalajlayıp ‘Hayır’ broşürleri ile birlikte metrobüse binen veya inenlere dağıttı.

Özellikle AK Parti ve CHP referandum için farklı kampanyalar sürdürürken, çalışmalarını arttırdı. Avcılar’daki CHP’li gençler akşam saatlerinde elbirliği ile hazırladıkları kurabiyeleri ambalajlayarak hayır broşürleri ile birlikte günün ilk ışıklarında işlerine gidenlere ‘Hayırlı sabahlar’ diyerek dağıtırken bunu görenler şaşırdı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümü mezunu Ezgi Şen, referandum çalışmalarında farklı bir şeyler yapmak istediklerini Ozan Metin’in ortaya attığı bu düşünce üzerine kolları sıvayarak mutfağa girdiklerini söyledi. Şen, “Kurabiyeleri dışarıda bir yerde yaptırmadık veya hazır almadık. Bunda hepimizin emeği olsun istedik. Bir bölümümüz mutfakta, bir bölümümüz bunları ambalajlayıp dağıtım için hazırladı. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Bu ikinci kurabiye çalışmamız. Birincide olduğu gibi ikincide de 250 kadar kurabiye hazırladık” dedi.

‘Hayırlı kurabiye’ fikrini ortaya atan Ozan Metin, arkadaşları ile birlikte mutfağa girerek kurabiye hazırlama, ambalajlama ve hayır broşürleri ile birlikte sabah erken saatte dağıtmanın ayrı bir heyecanı olduğunu anlatırken, “Halkımıza sabah işe giderken ağızlarını tatlandırmak istedik. Poğaça veya simit gibi klasik sabah kahvaltısı yerine alın terimizin döktüğümüz kurabiye daha ilginç geldi” dedi.

DHA