CHP'li Gürsel Erol: Hollanda gezisi siyasi bir provokasyondur

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda gezisinin resmi program dışında olduğunu ve bunun siyasi provokasyon amacı taşıdığını iddia etti.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Resmi Gazete'de yayımlanan gezi programına bakıldığında, Hollanda gezisinin, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın resmi programında olmadığını ve bu gezinin siyasi bir provokasyon olduğunu ileri sürdü. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, hükümetin referandumda evet çıkması için iç ve dış politika dahil her türlü argümanı kullandığını belirterek şöyle konuştu:

"11 Mart 2017 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından gerçekleştirilen Hollanda ziyareti 17 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de görüldüğü üzere resmi program dahilinde değildir. Bakanın programı sadece Almanya ziyaretinden ibarettir. Bu ziyaretin Başbakanın bilgisi dışında yapıldığı ve Türkiye'deki referandum sürecini etkileyecek siyasi provokasyon amacı taşıdığı açıktır. Sayın Bakan siyasi hesaplar uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük düşürmüş ve diplomatik alanda yalnızlaşmasına neden olmakla beraber, Dünyadaki saygın hariciye geleneklerinin göz ardı edilmesine ve Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatlarının kabul edilemez bir muameleye maruz bırakılmasına sebep olmuştur. Bilinmelidir ki ulusal bir mesele olan dış politikanın güncel iç siyaset malzemesi haline getirilmesinin ülkemiz için uzun vadede kalıcı ve derin hasarlara yol açacağı açıktır."

DHA