CHP'li Hamzaçebi: Teklif kabul edilirse Türkiye anayasasız döneme girer

TBMM Başkan Vekili, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Eğer halk oylamasında bu anayasa teklifi değişikliği kabul edilirse, Türkiye anayasasız bir döneme girmiş olur. Anayasasız bir dönemde özgürlükler ortadan kalkar" dedi.

Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yaptı. 'Fesih yetkisi' tartışmalarına değinen Hamzaçebi, "Anayasa’da 'fesih' kavramı geçiyor mu geçmiyor mu Bu son derece suni bir tartışma. Bütün anayasa hukuku kitaplarında ülkeyi yönetmeye yetkili olan kişinin parlamentoyu tek yanlı bir iradeyle fesh etmesinin adı fesihtir. Eğer TBMM, kendi iradesi dışında görev süresi dolmadan bir başka kişinin iradesiyle sonlandırılıyor ise, görevi sona erdiriliyor ise ortada meclisin fesh edilmesi vardır. Bu çok açıktır, bunu tartışmaya gerek yoktur" dedi.

Tek adam yönetimi olması durumunda ülkede özgürlüklerin tehlikeye gireceğini savunan Hamzaçebi, şöyle devam etti:

"A kişisinin veya B kişisinin Cumhurbaşkanı olması fark etmez, ortada bir tek adam yönetimi varsa Türkiye anayasaya veda eder. Türkiye anayasasız bir döneme girmiş olur. Kağıt üzerinde bir anayasa olabilir ama bütün kuvvetleri tek bir kişi üzerinde topluyor ise ortada 'anayasa' diye bir şey yoktur. Bu anayasaya göstermelik anayasa denir. Eğer halk oylamasında bu anayasa teklifi değişikliği kabul edilirse Türkiye anayasasız bir döneme girmiş olur. Anayasasız bir dönemde özgürlükler ortadan kalkar. Anayasa teklifine göre Cumhurbaşkanı, yasa gücünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir."

DHA