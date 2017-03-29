CHP'li İnce: Bak Binali Yıldırım, ben senin gibi abidik gubidik yöntemlerle milletvekili olmadım (2)

"RAKİBE BAŞARILAR DİLENİR, YALANCI DENMEZ"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'hayır' mitingleri kapsamında Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki programının ardından Akhisar'a geçti. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalık tarafından karşılanan İnce, eski belediye binası önünde otobüs üstünden halka seslendi. CHP'li İnce, "Dün ilk defa bir şeyi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Hayır çadırını ziyaret etti. Ben ve diğer CHP'liler, yıllardır karşımızda olanlara hep ziyaret ederken başarılar dilemişizdir. Ama Cumhurbaşkanı hayırcıların sorularına verdiği cevaplarda 'Bilmiyorsunuz. Sizin lideriniz yalancı' gibi sözler sarf etti. Bu, cumhurun lideri Cumhurbaşkanına yakışır mı Ziyaretlerde rakiplere başarılar dilenir, yalancı denmez" dedi.

Referandum için hayır ya da evet diyen kimsenin terörist olmayacağını söyleyen İnce, "Başbakan bizim yurt sathına yayılıp yaptığımız çalışmalarda, genel başkanlık yarışı yaptığımızı söylemiş. Başbakan önce kendi partisine baksın. Kendisinden önce başbakan olan Davutoğlu, nasıl partinin genel başkanlığından indirildiğini, kendisine Başbakanlık verildiğini sorgulasın. Halka yapılacak anayasa değişikliğinin ne getireceğini, maddelerle anlatamıyorlar. Yok, 'Hayır verenler terörist, yalancı, ülkenin şaha kalkacağını engelliyorlar' diye bağırıp çağırıyorlar. Aylardır karşılıklı olarak istenen yerde tartışmaya katılamıyorlar. Biz ve sizlerin sadece tek düşüncesi Cumhuriyete sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak, tam bağımsız adalet sisteminin sağlanmasını, insan haklarının her vatandaşa eşit uygulanmasıdır. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Salihli ve Alaşehir'de de halka seslenecek.

Haldun AKYÜZ Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

DHA