CHP'li İnce, Başbakan Yıldırım'a yüklendi (3)

ALAŞEHİR'DE KONUŞTU

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'hayır' mitingleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde halka seslendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi, elleri Türk bayraklı yaklaşık 5 bin kişi takip etti. Otobüs üstünden halka seslenen İnce, "2014'te Alaşehir'e gelmiştim. O zaman üzümün yaşı 1 lira 25 kuruş. Kurusu da 4 liraydı. Rus uçağı düşürüldü. Cumhurbaşkanı 'Ben düşürdüm' Başbakan Davutoğlu 'Ben düşürdüm' dedi. Sonra Cumhurbaşkanı 'Ben düşürmedim, başbakan düşürdü', Başbakan da 'Ben düşürmedim Hava Kuvvetleri düşürdü', Hava Kuvvetleri 'Ben düşürmedim FETÖ düşürdü' dedi. Meğer bir de baktık ki uçak, Alaşehir'e düşmüş. Uçak krizinden sonra Rusya'ya üzüm gönderemiyoruz. Rusya'da bize turist göndermiyor. Şimdi üzümün kurusu 3.5 lira, yaşı ise 75 kuruş. O uçak demek ki Alaşehir'in üzerine düşmüş" diye konuştu.

'Evet' oyu vermeyi düşünenlere "Kuranı Kerim'in ilk ayetini okudunuz mu" sorusunu soran İnce, "Evet demeyi düşünenler emin olun ki bir kere okusalar yüzde 1 bile 'evet' çıkmaz. Kuran-ı Kerim'in ilk emri 'Oku'dur. 'Evet' verenlere Kuran-ı Kerim'in emrine uyun, önce bir okuyun diyorum. Okuyun bakalım 'evet' diyecek misiniz. Ben 18 maddeyi 50 kere okudum. Burada terörle mücadele yok. Burada tarımın güçlendirilmesi; çiftçi, ekonomi, gençlerin, ev kadınlarının hiçbirisi yok. Burada bir adama Türkiye'yi teslim etmek var. Adamın birisi kurban kesmiş. Deriyi yüzmüş ve yedi parçaya bölmüş. Tam dağıtacak hocaya sormuş. 'Hocam deriyi yüzdüm, yedi parçaya böldüm bu kurbanı dağıtacağım. Nasıl dağıtayım' demiş. Hoca demiş ki, 'Çok basit, başı hocaya, döşü hocaya yedi parçadan beşi hocaya, derisi cemaate' demiş. Bu 18 maddede başı hoca almış, döşü hoca almış, yedi parçadan beşi hoca almış. Deriyi vermişler cemaate gerisi de bize kalmış" dedi. CHP'li İnce, programı kapsamında Sarılgöl'e geçti.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

DHA