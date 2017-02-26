CHP’li İnce: Bu topraklar Binali Yıldırım gibi bir siyasetçi görmedi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Bu topraklar, Binali Yıldırım gibi bir siyasetçi görmemiştir. Birisi çıkmış 'Ben başbakanlığı kaldırıyorum' diyor, Binali Yıldırım da bunu savunuyor. Yıldırım, kendi kendini imha etmeye hazır, ilginç birisi" dedi.

Bursa'da merkez Nilüfer İlçesi Agora Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda kişi partili katıldı. Mitingde yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Cumhurbaşkanı yardımcılığına eşi Mehriban Aliyeva'yı getirmesini değerlendiren İnce, "Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir kurtuluş mücadelesi veriyor olsak Azerbaycan imdadımıza yetişir. Bakın ne oldu, yine yetişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, karısını Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Ey aziz Türk milleti, bak Azerbaycan’a, gör gelecekteki halini" dedi.

Başkanlık sistemini de eleştiren Muharrem İnce, Binalı Yıldırım’ın ilginç biri olduğunu söyledi. İnce, "Bu topraklar, 1071 Malazgirt zaferinden itibaren Binali Yıldırım gibi bir siyasetçi görmemiştir. Birisi çıkmış 'Ben başbakanlığı kaldırıyorum' diyor. 'Başbakanın yetkilerini, Cumhurbaşkanı’na veriyorum' diyor. Binali Yıldırım da bunu savunuyor. Yıldırım, kendi kendini imha etmeye hazır, ilginç birisi. 'Bırak bir Ali’yi, bin Ali feda olsun' diyor. Sen babanın dükkanını mı bağışlıyorsun da 'Bin Ali feda olsun' diyorsun" diye konuştu.

'SÜLEYMAN DEMİREL’İN YAPTIĞI KÖPRÜ İLE ÖVÜNÜYORSUN'

İnce, Binali Yıldırım’ın 'Çanakkale geçilebilecek' sözünü de değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Çanakkale geçilmez' diyorlar, 'Bakın geçtik' diyor. Onu da yanlış anlamış. 'Çanakkale geçilmez' diye sana demediler Yıldırım. İngilizlere, İtalyanlara dediler. İşte 'düşük profilli Başbakan', tam da böyle bir şey. 2017 yılında halen daha köprü ile övünüyorsun. Biz basıyoruz parayı geçiyoruz köprüden. Sen mi veriyorsun parasını. İnsanlık uzay madenciliği yapıyor, sen hala köprü ile övünüyorsun. 50 sene önce Demirel, Boğaziçi Köprüsü’nü yaptı zaten. Sen Demirel’in köprüsüyle övünüyorsun."

İnce, "Hayırcılara, 'PKK’lısınız, teröristsiniz, FETÖ’cüsünüz' diyorlar. Ben bunları 10 misli ile iade ediyorum kendilerine. Apo seni kandıracak, FETÖ seni kandıracak, Kandil seni kandıracak, Mavi Marmara’dakiler seni kandıracak. Yahu ilkokul mezunu FETO seni kandırıyorsa, Obama sana kim bilir neler yapmıştır" dedi.

Muharrem İnce, Bursa’daki miting öncesi merkez Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.

DHA