CHP'li İnce: Cumhurbaşkanı bal gibi meclisi feshedebilir (2)

KASTAMONU'DA KONUŞTU

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Kastamonu Kuzeykent miting alanında halka hitap etti. Türkiye'nin Hollanda ve Almanya ile arasındaki gerginliğe değinen İnce, şöyle konuştu:

"Hollanda ve Almanya ile edilen kavga tamamen çakma kavgadır. Türk hükümeti ister MHP, ister Ak Parti, İster CHP hiç farketmez. Türkiye Cumhuriyetinin hükümeti Hollanda ile kavga ederse, biz Türkiye Cumhuriyetinin yanında oluruz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ama kendimizi de kullandırmayız. Moralim bozuk olduğunda Binali Yıldırım'ın videolarını izliyorum. Kilometrelerce yol gidiyoruz. 'Yoruldum getirin, bir Binali videosu' diyorum seyrediyorum. Bu referandumda millet 'evet' derse Başbakanlık kalkacak. Yani Binali Yıldırım olmayacak. Meydanlarda 'evet deyin' diyor. Yani 'beni yok edin' diyor. 'Beni imha edin, ben gereksizim, lüzümsuzum' diyor."

DHA