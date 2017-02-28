CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım'a hitaben, "Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirir" dedi.

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde Belediye tarafından yapımı tamamlanan, araç, yaya trafiğine açık olacak şekilde inşa edilen Avcılar Köprüsü hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Biga Belediye Başkanı CHP’li İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı CHP’li Muzaffer Karataş ve çok sayıda kişi katıldı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce açılışta yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım’ı eleştirerek, şunları söyledi:

“Başbakan Binali Yldırım ‘Başbakanlığım feda olsun. Bin Ali feda olsun’ diyor. Sen kim oluyorsun da Başbakanlığı feda ediyorsun ‘Dolar yükseliyor’ diyorlar. ‘Dolsa ne olur dolmasa ne olur’ diyor. ‘Ne düşünüyorsun’ diyorlar. ‘İtaat et rahat et’ diyor. Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, ‘Hayır’ diyenler değiştirir. ‘Çanakkale geçilmez’ diyorlar, ‘Bakın geçtik’ diyor. Onu da yanlış anlamış. ‘Çanakkale geçilmez’ diye sana demediler Yıldırım. İngilizler’e, İtalyanlar’a dediler. Tam düşük profilli başbakan böyle bir şey. 2017 yılında köprü ile övünüyorsun. Basıyoruz parayı geçiyoruz. Sen mi veriyorsun İnsanlık uzay madenciliği yapıyor. Bu hala köprü ile övünüyor.”

‘600 DEĞİL 300 VEKİL YETER’

Anayasa değişikliği için 16 Nisan’da yapılacak referandum oylaması öncesi 18 maddenin herkese anlatılması gerektiğini savunan İnce, “Yargı hem bağımsızdır hem tarafsızdır diyor. Hayır efendim. Yargı Cumhuriyetten yana, insan haklarından yana taraflıdır. Milletvekili sayısı 550. Kaça çıkıyor 600. ABD’nin nüfusu 300 milyon, vekil sayısı 435. Hemen hemen Türkiye’nin 4 katı. Türkiye’yi yapacağız 600. Rusya federasyonunda nüfus 150 milyon, vekil sayısı 450. Bize 600 değil, 300 yeter. Onun için ‘Hayır’ diyoruz. Gensoruyu kaldırıyor. Sözlü soruyu kaldırıyor. Milletvekilinin bakana soru sormasını engelliyorsun. Peki sen vekile nasıl soru soracaksın Ben bakana soramazsam sen de bana soramazsın. O yüzden ‘Hayır’ diyoruz” dedi.

DHA