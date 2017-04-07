CHP'li İnce: Evet çıkarsa Bilal oğlan, hayır çıkarsa senin oğlan kazanacak

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandumda hayır oyu isteyerek, 'Sandıktan 'evet' çıkarsa Bilal oğlan, 'hayır' çıkarsa senin oğlan kazanacak' dedi.

Kütahya'nın Simav İlçesi'ndeki programının ardırdan Afyonkarahisar'a gelen Muharrem İnce, İstasyon Meydanı'nda partililere seslendi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'hayır' oyu verilmesi çağrısında bulunan Muharrem İnce, 'Van'dan Edirne'ye, Sinop'tan Silifke'ye kadar her yeri gezdim. İnanın sandıktan 'hayır' çıkacak. Sandıktan 'hayır' çıkacak diye de rehavete kapılmak yok. Daha çok çalışıp, 'hayır' oylarını daha da yükselteceğiz' dedi.

Referandumla getirilmek istenilen sistemin Türkiye için hayırlı bir sistem olmadığına savunan İnce, seçilme yaşının 18'e indirilmesinin de köylü ve fakir çocukları için değil, zengin çocukları için getirildiğini ileri sürdü.

İnce, 'Neymiş efendim seçilme yaşını 18'e indirmişler. Kim için, kimin çocuğu için Afyonkarahisarlı köylü Mehmet Ağa sana sesleniyorum; sandıktan evet çıkarsa Bilal oğlan, hayır çıkarsa senin oğlan kazanacak. Bunu unutma ve sandıkta oyunu ona göre ver' diye konuştu.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından Uşak'a gitmek için kentten ayrıldı.

DHA