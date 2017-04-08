CHP'li İnce: Evet çıkarsa Bilal oğlan, hayır çıkarsa senin oğlan kazanacak (2)

'FETÖ DEVLETİ SARARKEN, MİSKET Mİ OYNUYORDUN'

Afyonkarahisar'daki referandum çalışmalarının ardından Uşak'a gelirken, yolda seçim otobüsü arızalanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kente bir saat gecikmeli geldi. CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve Merkez İlçe Başkanı Sevinç Yazgan tarafından karşılanan İnce, partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Yağmur altında bekleyen vatandaşlardan özür dileyen İnce, 'Ne diyor Uşaklı; Altın dişim kanamaz, bu anayasa bize yaramaz. Ben 'Evet' diyeceğim diyorsan ver, ver ama kendi düşen ağlamaz. Bunlar bu meydanlara gelip anayasanın şu maddelerini değiştiriyoruz 'Evet' deyin diyorlar mı, demiyorlar. Gelip kavga ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu '15 Temmuz akşamı neredeydin, neden tankın üzerine çıkmadın' diyorlar. Ey Tayyip Erdoğan, bu FETÖ devleti sararken, darbe hazırlığı yaparken sen misket mi oynuyordun Bu FETÖ'cüleri devletin başına getirirken sen neredeydin. Ergenekon'da, Balyoz'da, kumpasta Atatürkçü subaylar içeriye alınırken sen o davanın savcısıyım diyordun. Memleketin başını belaya sokarken, FETÖ'cülere 17 üniversite kurarken, ne istediler de vermedik derken, parsel parsel memleketi satarken sen neredeydin' dedi.

'TEK ADAMIN LÜTFUNA DEĞİL, DİPLOMANIZIN GÜCÜNE GÜVENİN'

Milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili konuşan İnce, 'Karahallı'dan Ayşe teyze, Banaz'dan Fahri amca, Eşme'den Fatma teyze, Ulubey'den Hasan amcaya müjdem var. Evet derseniz 18 yaşındaki torununuz milletvekili olacakmış. Gençler sizi kandırıyorlar. Ben size öğretmen abiniz olarak sesleniyorum. Tek adamın lütfuna değil, diplomanızın gücüne güvenin. Zenginin çocuğu milletvekili, fakirin çocuğu Cudi, Gabar ve Elbab'ta şehit olacak. Yok öyle yağma, hayır diyorum ben hayır' dedi.

'TAYYİP ERDOĞAN BİR FANİ, BUGÜN VAR, YARIN YOK'

Cumhurbaşkanının bütün patileri bir masa etrafında toplayıp millete güven vermesi gerektiğini ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir kişi devletin, milletin, ordunun, partinin ve yargının başı olursa, milletin temsilcisi olamaz. O olsa olsa partinin başı olur. Onun için partili cumhurbaşkanına hayır diyoruz. Buna nasıl evet denir, Tek bir adam her şeyimiz olacak. Bütün yetkileri bir adama verirseniz, yarın büyük devletler, Amerika, Rusya ve Almanya, Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Tayyip Erdoğan bir fani, bugün var yarın yok. Yetki tek adamda olursa büyük devletler o tek adamın çocuğunda karısında ve kızında açık bularak sonra da gel bakayım buraya diyerek istediklerini tek tek yaptırır. Ama yetki mecliste olursa 550 kişiyi tehdit edemez. Onun için tek adama bu yetkiyi vermek 80 milyonu bir felakete sürüklemektir.'

'AÇIKTAN OY KULLANAN VEKİLLERİN HEPSİ FETÖ'CÜ'

Bazı gazete küpürlerini gösterip Ak Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanının bugün konuştuklarını, dünkülerle karşılaştırmak gerektiğini belirten İnce, 'Ben size FETÖ'cü milletvekillerini açıklayayım mı Sandığa gittin, açıkta oy kullanabilir misin yasak, oy gizli kullanılır, milletvekilleri de kullanamaz. Mecliste neden kullandılar. Çünkü kendilerini ispat etmek zorundalar. Açıktan oy kullanan milletvekillerinin hepsi FETÖ'cüdür. Bu böyle bilinsin. Ey Uşaklı evet dersen Bilal oğlan, hayır dersen senin oğlan kazanır. Evet dersen tek adamın tahtı, hayır dersen bu milletin bahtı olur. Devlet memuru olup, buna evet demek için aklını peynir ekmekle yemek lazım. Evet dediğinizde bütün devlet memurlarının iş güvencesi ortadan kalkıyor. Canı ne zaman isterse görevinize son verebilir. Buna evet denmez' dedi.

Miting sonunda beyaz güvercin uçuran İnce Uşak'tan ayrıldı.

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)

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