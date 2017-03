CHP'li İnce: Hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce referanduma ilişkin yaptığı konuşmada, "6 Nisan'da evet diyenler de hayır diyenler de bu memleketin evladıdır. Evet diyenler de hayır diyenler de terörist değildir. Ama hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir" dedi.

TBMM Eski Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Hüsamettin Cindoruk referanduma ilişkin, "Bu anayasa değişikliği nereden çıktı Kim bunun sahibi Anayasa değişikliğine imza boş kağıda atıldı. Önce imza verdiler sonra birileri üstünü doldurdu. Kim doldurdu o da meçhul Bir anayasa ucubesi ortaya çıktı. Başbakan şantiyeci. Tanımıyorum da kendisini. Konulsun ama bir şey desin. Anayasayı tarif etsin. Bir gemide 2 kaptan olur mu diyor Başbakan gemiye hiç binmemiş. Gemide 3 kaptan olur. Makinist olur. Uçakta 2 pilot olmaz deniyor. Büyük uçakta 3 pilot da olur" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İÇİNDE TANIDIKLARIM YÜZLERİ BİR KARIŞ. ŞAŞKIN BAKIYORLAR"

Cindoruk, "Böyle bir durumda başbakan katılanlar mutlu. Ama Ak Parti içinde tanıdıklarım yüzleri bir karış. Şaşkın bakıyorlar. Şantiye kültürü ile ortaya çıkmış olan savunmayı şaşkınlıkla izliyorlar" dedi.

"İŞ RABİA'YSA O ZAMAN BU ANAYASAYI GETİRMEYECEKSİN KARDEŞİM"

Cindoruk, "İş Rabia'ysa o zaman bu anayasayı getirmeyeceksin kardeşim" dedi.

"SEN CUMHURİYETÇİ DEĞİLSİN NİYETİN BAŞKA ATATÜRK'E VE İNÖNÜ'YE AYYAŞ DİYENLERSİNİZ"

Cindoruk, "Bu Cumhuriyet'ten benim şikayetim yok. Senin var. Sen Cumhuriyetçi değilsin çünkü senin niyetin başka. Ben Atatürkçüyüm sen değilsin. Atatürk'e ve İnönü'ye ayyaş diyenlersiniz" diye konuştu.

"TEK ADAM OLABİLECEK YETENEKTE KİMSEYİ GÖRMÜYORUM"

Cindoruk, "Bu iktidarın yapmak istediği başka bir şey var. Son günlerde dış politikada başımıza gelenlere bakarak söylüyorum. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden koparmak istiyorlar. Türkiye'yi Avrupa değerlerinden koparmak istiyorlar. Hatta onların bizi ihraç etmelerini istiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkmak istiyorlar. Avrupa Konseyi sabır gösteriyor. Bu anayasa değişikliği ile Türkiye büyük bir çatışma içine giriyor. Blok, yön değiştiriyor. Türkiye'yi siyasi İslam'ın değerlere doğru koşturmak istiyorlar. Sistem değişikliği ile tek adama bırakacağız. Karşı çıkıyorum ben tek adam olabilecek yetenekte kimseyi görmüyorum" diye konuştu.

"BU SİSTEM TAMAMEN KANDIRMACADIR, BİR AHLAKSIZ YAPIDIR"

Bu sistem tamamen kandırmacadır, bir ahlaksız yapıdır" dedi. Almanya ile olan toplantı krizine ilişkin İnce, "Bekir Bozdağ'ın Almanya'da konuşmasına izin vermemişler. Vallahi üzüldüm. Almanya'yı söz hakkı vermediği için kınıyorum. Ama Çanakkale'de Meral Akşener'in gittiği salonun elektriğini kesen Almanya'yı da kınıyorum. Merkel'i oradan da kınıyorum" dedi.

"BİR KARARNAME İLE BAŞKENT DEĞİŞEBİLİR"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Ankara'da referanduma ilişkin konuştu. Elinde tuttuğu kağıdı salondakilere gösteren İnce, "Bakın bu bir kararname olsun. Boş bir kağıt aldım. Üstüne yazdım. Beni bir an için cumhurbaşkanı hayal edin. İleride olur belki" diyerek salondakilerle birlikte güldü. İnce, referandum ile birlikte değişecek olan anayasa değişikliğine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara değil, sizi kırmadım Yalova yazdım. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Yalova'dır. Cumhurbaşkanı imzaladı. Resmi gazetede yayınlandı. İşte kararname bu. Böyle yönetilmek ister misiniz İşte böyle. Herkes bu kararnameyi birilerine anlatısın" ifadelerini kullandı.

İnce, "Adından başlayalım bu sistem, tamamen bir yalan üzerine kuruludur. Tamamen bir kandırmacadır. Tamamen bir ahlaksız yapıdır. Başkanlıktı, cumhurbaşkanlığı sistemi oldu. Anket yaptırıyorlar millet başkanlığa hayır deyince, ismini değiştirdiler. Adı cumhurbaşkanlığı sistemi oldu. Bunun adı başkanlıktır" dedi.

"BAKARSIN ABİDİK, GUBİDİK BİRİSİ BAŞBAKAN OLUR' DEMİŞ. BENCE İTİRAFÇI"

Başbakan Binali Yıldırım'ın referanduma ilişkin açıklamalarına değinen İnce, "Dün bir şey demiş 'her türlü abidik, gubidik iş olur. Bakarsın abidik, gubidik birisi başbakan olur' demiş. Bence itirafçı. İlginç bir adam. Kendi kendini imhaya meraklı. Meydanlarda, beni yok edin diye bağıran bir adam" dedi.

"BU ÜLKENİN SAĞCILARINDAN DAHA MERHAMETLİ, VİCDANLIYMIŞIZ"

İnce, "Şunu gördüm biz de bu ülkenin solcuları olarak bu ülkenin sağcılarından daha merhametli, vicdanlıymışız. Ben de bunu gördüm. Binali Yıldırım muhafazakar olduğunu söylüyor ya. Bence tarihini Osmanlı'yı bilmiyor. Bizim tarihimizde Atatürk varsa yanında İsmet paşa var. Hep bir ikinci adam var. Binlerce yıllık tarihimizde hep ikinci adam vardı. Düzenleme yapılamaz deniyor vesaire. Palavra. 16. madde 61 maddeyi değiştiriyor. Tek bir madde 61 maddeyi değiştiriyor" diye konuştu.

"YANINDA BÜLENT ARINÇ İLE SADULLAH ERGİN OTURUYORMUŞ. FETÖ'CÜ İTHAMI VAR. GİZLENİYOR"

İnce, "Kaçak sarayda verilen her yemeğin ı yayınlandı. Eski milletvekilleri ile bir yemek yediler. O piyasaya hiç çıkamadı. Benim kulağım deliktir. Yanında Bülent Arınç ile Sadullah Ergin oturuyormuş. Onlarla ilgili FETÖ'cü ithamı var ya. Hem yanına oturuyor oyunu alacak hem de kamuoyundan gizleyecek. Şu ı açıklasalar da görsek. Bilip te buna evet denilmesi mümkün değil. Yüzde 1 bile evet çıkmaması lazım. Ya bilmiyorlar, kandırılıyorlar, tehdit ediliyorlar, zengin ediliyorlar ya da başka bir şey. Bir şey olması lazım" ifadelerini kullandı.

"REJİM, SİSTEM İKİSİ DE FRANSIZCA DEĞİL Mİ AYNI DEĞİL Mİ"

İnce, "Rejim değişiyor diyoruz yok sistem değişiyor diyorlar rejim ve sistem aynı şey değil mi İkisi de Fransızca değil mi Aynı değil mi" dedi.

"BAŞBAKANLIĞA NE ZORLUKLARLA GELİNECEĞİNİ BİLMEDİĞİN İÇİN HAR VURUP HARMAN SAVUNUYORSUN"

İnce, "Sen zaten paritli cumhurbaşkanısın. Yanına da Binali Yıldırım gibi birini almışsın 'feda olsun bir Ali değil bin Ali' diyor. Babanın dükkanından getirmedin başbakanlığı. Babanın malı değil. 23 milyon oy almış Davutoğlu'nu attı kenara. 1200 delegenin oyu ile başbakan yaptı. Başbakanlığa ne zorluklarla gelineceğini bilmediğin için har vurup harman savunuyor feda ediyorsun. Eyalet sistemi kurabilir. Anında istediği zaman. Bakanlık kuracak. İstediği bakanlığın taşra teşkilatını kuracak. 3 milyon devlet memurunun bir imza ile görevine son verebilir. Ömür boyu olağanüstü haller ilan edebilir" açıklamasında bulundu.

"ÇANAKKALE'DE MERAL AKŞENER'İN GİTTİĞİ SALONUN ELEKTRİĞİNİ KESEN ALMANYA'YI DA KINIYORUM"

Almanya ile olan toplantı krizine ilişkin İnce, "Bekir Bozdağ'ın Almanya'da konuşmasına izin vermemişler. Vallahi üzüldüm. Tabiki konuşsun. Ben Alman hükümetinin yerinde olsam, bunalar ne yaparım biliyor musunuz Derim ki AKP, 13.3.2008 yılında bir kanun çıkarmış. Almanya belki kesin demiştir bunları biliyor ya. Kanunun maddesinde diyor ki yurt dışında, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz. Kanun var. Bu siyasi partilere ve adalet bakanlığına bildirilmiş. Bekir'e bildirmiş. Almanya'yı söz hakkı vermediği için kınıyorum. Ama Çanakkale'de Meral Akşener'in gittiği salonun elektriğini kesen Almanya'yı da kınıyorum. Merkel'i oradan da kınıyorum. Bayrampaşa'da Muharrem İnce'ye meydanı vermeyen Almanya'yı da kınıyorum. TRT'de muhalefete küfrettirip, AKP borazanlığı yaptırdığı için Merkel'i bir kez daha kınıyorum. Sen Türkiye'de muhalefete neler yaptır mı yorsun" ifadelerini kullandı.

İnce, "Evet çıkarsa referandumda, yapayalnız bir Türkiye oluruz. Beyin göçü olur. Batarız. Uzlaşma yoksa, çıkar varsa bu ülke tam bir rüşvet ülkesi olur" dedi.

