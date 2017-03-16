CHP’li İnce: Hollanda kesinlikle AKP’lidir, 'evet' çıkmasını istiyor (2)

"HAYIR DİYENLERE TERÖRİST DİYEN TERBİYESİZDİR"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Keşan İlçesi’nin ardından Edirne’de halka seslendi. Trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde konuşan Muharrem İnce, referandum maddelerini anlatarak AK Parti hükümetini eleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın üçüncü köprüye ilişkin söylemlerini hatırlatan İnce, "Almanlar bizi çekemiyormuş. Binali Yıldırım öyle anlatıyor. Niye; köprü yapmışız biz, Almanlar bizi çekemiyormuş. Niye çekemesin Adamlar o köprüyü 100 sene önce yapmış zaten. Senin yaptığın köprüden Almanlar'ın yaptığı arabaya binerek geçiyorsun, sen ne konuşuyorsun. Bir de şunu diyor ki ‘üçüncü köprüyü yaptık, görmüyor musun’ Üçüncü köprüyü yaptığına göre birinci ve ikinci köprüyü yapmışlar demek ki. Birinci köprü 1973’te yapıldı. 45 sene önce bu millet yaptı. Köprü yaptın Allah razı olsun, teşekkür ederim. 6070 lira parayı verip geçiyoruz. Yahu o dolarların hepsi ana sığmaz ki, artan ile de köprü yapacaksın tabiİ ki. Biraz yapacaksın, ne var ki bunda"

"15 TEMMUZ’UN SEBEBİ 2010 REFERANDUMU"

Yargının FETÖ/PDY terör örgütüne teslim edildiğini öne süren İnce, 15 Temmuz darbe girişiminin nedeninin 2010 yılında yapılan referandum olduğunu iddia ederek, "2010 yılında referandumda ‘hayır’ dedik, onlar ne dedi ‘evet’ dedi. Ne oldu 2010’da yargıyı FETÖ’ye teslim ettiler. 15 Temmuz’un olma sebebi 2010 referandumudur. O zaman yargıyı teslim ettiler. Açılım sürecinde PKK ile pazarlık yaptılar. Biz ‘hayır’ yapmayın dedik, onlar ‘evet’ dediler. Dadaloğlu, Köroğlu, ‘hayır’ dedi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin işgaline ‘hayır’ dedi. Bizde demokrasinin katledilmesine ‘hayır’ diyoruz” diye konuştu.

"SABAH AKŞAM YALAN SÖYLÜYORLAR"

İnce, hükümetin yani anayasa maddelerine güvenmediği için Almanya ve Hollanda ile kavga ettiğini öne sürerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Evet diyenler kimler, bakın Kuran-ı Kerim’in, kutsal kitabımızın ilk emri nedir Oku. İstiklal marşımızın ilk sözcüğü nedir Korkma. İlkeniz bu olsun ‘oku ve korkma’. Neyi okuyacaksın, önce 18 maddeyi oku. Buraya evet dersek terör bitecekmiş, ekonomi düzelecekmiş. Ben 50 kere okudum hiçbir maddede ekonomi ve terörden bahsetmiyor. Hangi madde ile maddesini söyle. Neden bunu okumuyorlar, malına güvenmiyor. Güvense maddeleri tartışır. Malına güvenmediği için Almanya ile kavga Hollanda ile kavga. Hayır diyenler terörist bunları konuşuyor. Sabah akşam yalan söylüyor. Hayır diyenlere terörist diyor. Siz terörist misiniz Siz PKK’lımısınız, IŞİD’çimiziniz. Hayır diyenlerde evet diyenlerde bu memleketin evladı. Evet diyenler emin olunki bir kere okusalar yüzde 1 bile evet çıkmazdı. Ama hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir.”

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

DHA