CHP'li İnce, Simav'da 'hayır'ı anlattı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Küttahya'nın Simav İlçesi'ndeki mitingte, kendisini yağmur altında 1.5 saat bekleyen kalabalıktakilere, neden 'Hayır' oyu kullanmaları gerektiğini anlattı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışması kapsamında Simav'a geldi. İnce, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingte, kendisini yağmur altında 1.5 saat bekleyenlere seslendi. 16 Nisan'da yapılacak referandum üzerinden hükümeti eleştiren İnce, vatandaşlara tercihlerini 'Hayır'dan yana kullanmaları gerektiğini söyledi. Referandumda oylanacak 18 maddede halkın yararına hiçbir şey olmadığını savunan İnce, şöyle konuştu:

'En az 50 kere okudum. Acaba dedim, bu maddelerin birinde işçiler için bir şeyler var mı Emekliler için bir şeyler var mı Terörle mücadele var mı Sana, bana emekliye işçiye memura öğrencisine, işsize, köylüye, çiftçiye, besiciye, orman köylüsüne, hiçbir şey yok burada. Bu 18 maddeyi bir okusanız neyine evet diyeceksiniz ki Size bir şey yok burada Simavlı kardeşim. Şimdi 'Tek bayrak için evet' diyorlar. Yarın 'Hayır' çıkarsa, çift bayrak mı olacak Sen Ankara'nın göbeğine, Barzani'nin diktiği bayrakla karıştırıyorsun. Şimdi her şeyin adı değişti. Mesela mitinglerin adı 'toplu açılış' oldu. Mesela PKK yok artık, Kandil var. Mesela Abdullah Öcalan yok. İmralı var. Mesela zam yok, fiyat güncellemesi var. Benzine hiç zam gelmiyor 4-5 senedir. Sadece fiyatları güncelliyorlar. Türkiye'nin durumu budur. Özet yapayım mı size Simavlılar. Evet dersen Bilal oğlan. Hayır dersen senin oğlan. Ya milletin bahtı ya da tek adamın tahtı. Zenginin çocuğu 20 bin lira maaşla vekil olacak. Fakirin çocuğu 20 yaşında El Bab'da şehit olacak. Ben hayır diyorum buna. Evet dersen 400 trilyon parayı milletvekillerine fazladan vereceksin. 80 milyonun bütçesine bir kişi bakacak. Bunun neyine evet diyeceksiniz. Evet derseniz Cumhurbaşkanına 5 ay süreliğine olağanüstü hal ilan etme yetkisi vereceksiniz. Bunun neyine evet diyeceksiniz'

CHP'li İnce'nin konuşmasını alanı dolduranlar sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla kesti. CHP'li İnce, 'Korkmayacaksınız. Cesur olacaksınız. Ucunda ölüm bile olsa korkmayacaksınız. Hayırlı bir iş yapacaksınız. Bundan eminim' dedi.

CHP'li İnce, kentteki programının ardından Uşak'a geçti.

DHA