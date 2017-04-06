CHP’li İnce’den afiş kesilmesine tepki (2)

İNCE: AFİŞLERİN KESİLME GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAYACAĞIZ

CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova’daki yürüyüşün ardından Çiftlikköy CHP İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan İnce, Yalova’da 'hayır' kampanyası afişlerinin kesilmesine gösterdiği tepkiyi yineleyerek, "Afişlerin kesilme görüntülerini de yayınlayacağız. 30 yıldır siyaset yapıyorum ama böyle terbiyesizlik görmedi" dedi.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, İl Genel Meclisi üyeleri Bahar Doğan ve Mustafa Tunalı ile Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener de katıldı.

DHA