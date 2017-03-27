CHP'li İnce'den Başbakan'a: Babanın dükkanı mı Başbakanlık (2)

ELBİSTAN'DA KONUŞTU

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde konuştuktan sonra Elbistan İlçesi'ne geçti. Malatya Caddesi'nde kendisini bekleyen kalabalığa seçim otobüsü üzerinden hitap eden İnce, Elbistanlılardan sandıkta 'hayır' oyu kullanmalarını istedi.

Vatandaşın Anayasa değişiklik paketini okuması durumunda yüzde 1 dahi 'evet' çıkmayacağını savunan İnce, "Mesala polis memuru olup da buna 'evet' diyorsa şunu bilmesi lazım. Öyle bir yetki veriyorsunuz ki 'evet' deyince Cumhurbaşkanı'na, eğer bir gün derse ki 'Yahu bu polis teşkilatında çok fazla FETÖ'cü var, bütün teşkilatı feshediyorum, kapatıyorum, lağvediyorum polis teşkilatını. Yenisi kuracağım.' Bunu yapma yetkisini veriyorsunuz" dedi.

"BENİ TRT'DE GÖRÜYOR MUSUNUZ"

Kendilerinin partiye ait araçla, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ise devletin uçağı ve helikopteri ile devletin televizyonunu kullanarak propaganda yaptığını söyleyen Muharrem İnce, "Biz de elektrik faturası ödüyoruz, 'evet' diyenler de ödüyor. Beni TRT'de görüyor musun, görmüyorsun TRT'ye ben de para ödüyorum. Niye hep 'evet' diyenleri gösteriyor devletin televizyonu TRT'ye, o TRT payı var ya yüzde 2, haram zıkkım olsun" diye konuştu.

"PKK'NIN 'HAYIR' DEDİĞİNİ DUYMADIM"

Muharrem İnce, referandumdan 'evet' çıkması için her türlü yalanının da konuşulduğunu anlatırken, şunları söyledi:

"Yalanlara bakın yalanlara. PKK 'Hayır' diyormuş. Ben duymadım, siz duydunuz mu Televizyonlarda PKK'nın 'hayır' dediğini duydunuz mu Yahu bir terör örgütü propaganda yapabilir mi Yapıyorsa sen devletsin, sana yazıklar olsun. Ensesine bineceksin. Peki, bunlar nereden biliyor propaganda yaptığını Acaba eski ortaklarıyla görüşüyorlar mı"

DHA