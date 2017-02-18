CHP’li İnce’den yeni anayasa eleştirisi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin düzenlediği panelde halk oylamasına sunulacak olan yeni anayasa paketini eleştirdi.

CHP Yalova İl Başkanlığı tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Neden Hayır Diyoruz' isimli panel CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce katıldı. İnce burada yaptığı konuşmada, “550 milletvekili 600 olacak. Bu ülkenin 80 milyonun 80 milyonu milletvekili maaşını konuşur. Haklıdırlar da. Asgari ücretle geçinen insan ne yapacak, konuşacak tabi. Neden milletvekili sayısı 600’e çıkarıyoruz, bunu birisi anlatsın” dedi.

Milletvekili seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesini de eleştiren Muharrem İnce, “18 yaşında lise son sınıf öğrencisini milletvekili yaptık. Ey benim aziz milletim, acaba senin çocuklarından birisi mi olacak, yoksa genel başkanın arkadaşlarının çocuklarından birisi mi olacak Sonra ne olacak, askerlikten muaf yapacakmışız onu. Fakirin çocuğu Gabar’da, Cudi’de El Bab’ta şehit olacak, genel başkanların arkadaşlarının çocukları 18 yaşında milletvekili olup, 20 bin lira da maaş alacak öyle mi Yok ya. Hayır diyorum onun için” ifadesini kullandı.

DHA