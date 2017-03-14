CHP'li İnce'nin kayınvalidesi vefat etti

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Balıkesir'de yaşayan kayınvalidesi Nesrin Yaman 81 yaşında yaşamını yitirdi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Balıkesir'de yaşayan kayınvalidesi Nesrin Yaman, tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Cenazenin bugün Zağnospaşa Camii'nde ikindi namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Kayınvalidesinin ölüm haberini bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından öğrenen milletvekili İnce, bugün Tekirdağ'da gerçekleştireceği mitingi de iptal etti. İnce'nin eşi Ülkü İnce ile Balıkesir'deki cenazeye katılacağı öğrenildi. CHP Balıkesir İl Başkanlığı da partililere mesaj geçerek, cenazeyi duyurdu.

DHA