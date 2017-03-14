CHP'li İnce'nin kayınvalidesi vefat etti (2)

BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin bugün yaşlılığa bağlı olarak Balıkesir'de vefat eden kayınvalidesi 81 yaşındaki Nesrin Yaman, son yolculuğuna uğurlandı. Nesrin Yaman bugün Zağnospaşa Camii'nde ikindide kılınan namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Muharrem İnce ve oğlu Salih Arda İnce, partililerin ve vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti. Oldukça üzüntülü görünen Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'yi ise CHP'li kadınlar teselli etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda milletvekili cenazeye çelenk göndererek, İnce ailesinin acısını paylaştı. CHP Balıkesir milletvekilleri Namık Havutça, Ahmet Akın, CHP'nin eski Balıkesir milletvekilleri Önder Kırlı, Orhan Sür, Ergün Aydoğan, CHP'li Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş da cenaze töreninde hazır bulundu.

Hilmi DUYAR Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA

DHA