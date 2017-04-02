CHP'li Kesici: 15 gün sonra 'hayırlısı 'hayır'mış' diyebilirler

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Evetçiler de kardeşimiz, hayırcılar da kardeşimiz' dediğini belirterek, "Başından itabaren böyle demediler. Çünkü milletin sopasını gördüler. Bu kamuoyu anketlerinde milletin buna nasıl itirazda bulunacağını gördüler. 15 günümüz daha var. 15 günün sonunda belkide aynen benim gibi konuşabilirler, belkide 'Hayırlısı 'hayır'mış' diyebilirler yani" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, partisinin Sivas il başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Kesici'nin yanı sıra CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ile İl Başkanı Ulaş Karasu katıldı. Kesici konuşmasında referandumda 'hayır' oyu vereceklerin daha önce terörist olmakla suçlandığını belirterek şunları söyledi:

"Başlangıçta 'hayır' diyenlere, 'bunlar terörist' diyorlardı. 'En azından teröristlerle işbirliği yapmaya niyetli insanlar, kötü insanlar' falan diyorlardı. Şimdi bu laflar o kadar sık kullanılıyor mu Azalttılar. Sebebi Kamuoyu anketlerine baktılar, millet buna çok öfkeli. 50 milyon seçmenimiz var. Demek ki bunun yaklaşık 25 milyonu evet diyecek, 25 milyonu da hayır diyecek. Bu ülkede 25 milyon insan kötü olabilir mi Her ne derse desin yani. Ama ben şimdi görüyorum ki başta bizimin genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tam benim şu anda anlatmaya çalıştığım üslup içerisinde. Onlarda bu üsluba geldiler. Galiba dün akşam, sayın başbakan büyük televizyonlardan bir tanesindeydi. Şimdi o da, 'Evetçiler de kardeşimiz, hayırcılar da kardeşimiz' diyor. Başından itibaren böyle demediler. Çünkü milletin sopasını gördüler. Bu kamuoyunu anketlerinde milletin buna nasıl itirazda bulunacağını gördüler. 15 günümüz daha var. 15 günün sonunda belkide aynen benim gibi konuşabilirler, belkide 'Hayırlısı 'hayır'mış' diyebilirler yani. Böyle bir noktaya da gelinebilir."

İlhan Kesici daha sonra milletvekilliği seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili referandum maddesini eleştirerek, 1 milyon 450 bin üniversite mezunu gencin işsiz olduğunu ve öncelikle bunlara iş bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

DHA